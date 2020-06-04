影/李承翰父親因病逝世 里長：這次判決應該也是原因

嘉義鐵路員警李承翰去年被鄭姓嫌犯刺死，李承翰的父親李增文審理期間都到場關心，日前一審判鄭嫌無罪，李父無奈直言「孩子犧牲不值得」，一直鬱鬱寡歡，今天上午因病送醫丶不斷吐血，經急救無效傍晚逝世，享壽68歲。

「 這太突然了！」嘉義市長黃敏惠悲痛表示，上次和李承翰父親聊天時，他內心雖然難過不捨，但仍看得出他對於未來判決仍抱持希望，沒想到竟然就這麼突然離開，承翰的媽媽這麼受得了啊？

黃敏惠說，今天得知時間已經比較晚了，實在不方便打擾家屬，已安排好明天早上8點將到李家慰問。

嘉市芳草里長劉丙伍表示，李增文平常務農，身體不錯可自行駕車照顧果園，今天上午李母連絡他說，李增文身體不舒服請幫忙叫計程車，他當下決定直接載李增文就醫，當時李仍可自行上下車行走，沒想到下午5時許連絡李母，居然聽到「人離開了！」