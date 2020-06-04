贈送白米、送餐服務 海巡署為弱勢傳遞端午氛圍

端午節即將到來，為讓弱勢族群能感受到佳節氣氛，海巡署金馬澎分屬警衛隊第二中隊，以及通資隊第二中隊今與中和區公所舉辦「端午節愛心白米發放活動」，海巡署表示，盼藉次活動讓弱勢族群感受到關懷，並更加發揚海巡服務精神。

金馬澎分屬駐地位於中和區秀峰里，平日對於附近獨居或孤困長者關懷不遺餘力，常與華山基金會中和站志工道附近鄰里5名獨居長者的住處提供送餐服務。

因應端午佳節將近，海巡署今與中和區公所至秀峰里里民活動中心舉辦「端午節愛心白米發放活動」，發放白米給中低收入戶、身心障礙者、弱勢孩童及獨居長者，與他們一同感受端午節的氣氛，並盼達到拋磚引玉效果，吸引社會各界的關懷。