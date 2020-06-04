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新義里大橋車禍 2死3重傷

聯合報 / 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，今天中午12點47分發生轎車疑似與同向砂石車發生碰撞的車禍，轎車內5人有3人受困，苗栗縣消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，將5名傷患送醫，但其中2人到院前已無生命徵象，搶救仍不治，這起車禍釀成2死3重傷慘劇，都是同一家公司的同事，檢警明天將相驗調查。

苗栗縣消防局中午12點47分接獲通報，台中后里往苗栗三義的新義里大橋發生車禍，消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，現場1輛白色轎車嚴重毀損，救難人員動用破壞器材將受困者救出，5名傷患中有2人呈現OHCA，已無生命徵象，救護人員將傷患分別送往台中大甲光田醫院、大甲李綜合醫院及苗栗苑裡李綜合醫院搶救；送醫的5名傷患中，轎車26歲何姓駕駛頭部、腳部受傷，乘客26歲陳姓、36歲劉姓男子到院前已無生命徵象，搶救後仍宣告不治。

警方初步調查，發生車禍的轎車駕駛和乘客共5人，都是台中后里一家公司的同事，中午從后里共乘轎車準備到苗栗三義用餐，不料途中發生意外，車禍責任和原因有待調查釐清。

砂石車疑遭白色轎車從後方追撞，轎車內5人2死3重傷。圖／讀者提供
砂石車疑遭白色轎車從後方追撞，轎車內5人2死3重傷。圖／讀者提供
砂石車疑遭白色轎車從後方追撞，轎車內5人2死3重傷。圖／讀者提供
砂石車疑遭白色轎車從後方追撞，轎車內5人2死3重傷。圖／讀者提供
中苗交界的新義里大橋中午12點多發生轎車與砂石車碰撞車禍，轎車內5人2死3重傷，救援人員到場時，其中2名傷患已無生命徵象。圖／讀者提供
中苗交界的新義里大橋中午12點多發生轎車與砂石車碰撞車禍，轎車內5人2死3重傷，救援人員到場時，其中2名傷患已無生命徵象。圖／讀者提供
中苗交界的新義里大橋中午12點多發生轎車與砂石車碰撞車禍，轎車內5人2死3重傷，救援人員到場時，其中2名傷患已無生命徵象。圖／讀者提供
中苗交界的新義里大橋中午12點多發生轎車與砂石車碰撞車禍，轎車內5人2死3重傷，救援人員到場時，其中2名傷患已無生命徵象。圖／讀者提供

車禍

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