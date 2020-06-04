快訊

港人不理會當局禁制 參加六四燭光晚會

政院要求挺國旅 全台金融業狂砸30.32億給員工旅遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友力量大！佛心企業復刻停產泡麵為腦癌女圓夢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

一名腦癌末期女病患念念不忘已停產3年的味丹「味味A素食麵」好滋味，經病患親友、網友四處尋找，味丹公司獲知後，今天重啟生產線趕工，製作出一整箱、12碗復刻版的泡麵，並且在傍晚送至女病患的區姓友人手中，要一圓女病患心願。

接到泡麵的區姓友人說，她的朋友因罹腦癌，懷念味味A素食麵，很想吃到這碗泡麵，她當初以為只是一碗泡麵，沒想到這麼難買，後來才發現已停產三年，她感謝網友與味丹，為了幫朋友圓夢，動員這麼多人力幫忙，並重啟生產線，只為生產這12碗泡麵，目前友人還在加護病房中，希望這碗泡麵能鼓勵她。

媽媽社團團主陳米姐說，本月1日晚上，區姓女團員因朋友罹患腦癌，開刀前突然很想吃味丹一款素食麵，但泡麵早已停產，向她求助，她在網路上PO文，請網友幫忙，經連繫，味丹公司決定重啟生線，製作這12碗泡麵，並且在今天傍晚由味丹處長張雄輝送到台中市東區給她，由她轉交，後來區姓女團員到場，協助將這12碗泡麵交給病患。

味丹處長張雄輝說，味丹董事長楊頭雄得知後，為了一圓消費者心願，今日立即請生產部門、研發部門員工用手工製作，再以機械封裝，找出原本配方，復刻一碗連包裝都一模一樣的泡麵，另外11碗則是用口味是味味A素食麵，包裝是「隨緣」，滿足病患心願，也祝患者能圓氣滿滿。

張雄輝指出，很多網友反應很懷念這個口味，未來行銷部門會來評估，考量是否重出江湖。

味丹公司處長張雄輝今天傍晚將12碗復刻版的泡麵送達女病患的區姓友人手中，要一圓女病患心願。記者趙容萱／攝影
味丹公司處長張雄輝今天傍晚將12碗復刻版的泡麵送達女病患的區姓友人手中，要一圓女病患心願。記者趙容萱／攝影
味丹公司處長張雄輝（右）今天傍晚將12碗復刻版的泡麵送達女病患的區姓友人（左）手中，要一圓女病患心願。記者趙容萱／攝影
味丹公司處長張雄輝（右）今天傍晚將12碗復刻版的泡麵送達女病患的區姓友人（左）手中，要一圓女病患心願。記者趙容萱／攝影

泡麵

延伸閱讀

最希望復刻的泡麵飲料？ 網友點名超懷舊杯麵始祖

影／味丹7個半小時趕製 復刻12碗停產泡麵圓癌末女心願

影／一圓癌末女病患心願 味丹復刻12碗停產3年素泡麵

癌症四期友想吃「停產泡麵」苦尋不到 味丹董事長一舉動逼哭大家

相關新聞

網友力量大！佛心企業復刻停產泡麵為腦癌女圓夢

一名腦癌末期女病患念念不忙已停產3年的味丹「味味A素食麵」好滋味，經病患親友、網友四處尋找，味丹公司獲知後，今天重啟生產...

海大女研究生穿越北寧路 騎士閃煞不及撞上雙雙送醫

基隆市謝姓男子今天下午4點多，騎機車經過北寧路海洋大學路段時，看到李姓女研究生疑要步行穿越道路，煞車閃避不及，機車失控人...

新義里大橋車禍 2死3重傷

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，今天中午12點47分發生轎車疑似與同向砂石車發生碰撞的車禍，轎車內5人有3人受困，苗...

台東1男子在市公所前持刀自戕 手臂劃傷送醫

台東1名男子今天傍晚5點多，跑去台東市公所廣場前持刀自戕，嚇壞公所員工，警消據報趕抵現場，安撫男子情緒後，將受傷手臂包紮...

中興橋下沙洲傳火警 適逢交通尖峰造成塞車

新北市三重連接台北市萬華的中興橋下沙洲下午6時許傳出火警，疑似是有人在燒雜草引起火災，火勢蔓延一旁工寮，濃煙竄出後民眾報...

新北社會局公布虐童教保員姓名 知情不報也受罰

新北市樹林區文林公共托育中心發生虐童事件，社會局調查後，馬上開除涉案3名托育人員，委辦單位裁罰24萬元，知情不報2人也受...

影／味丹7個半小時趕製 復刻12碗停產泡麵圓癌末女心願

一名罹患腦瘤的癌末女病患，難忘味丹的「味味A素食麵」，想再吃一碗回味，但此款泡麵已停產3年，病患親友四處尋找未果，最後聯...

中市打火弟兄創意宣導片點閱衝近10萬 議員叫好

台中市消防局打火弟兄宣傳創意十足，自拍宣導影片創下9.6萬次觀看、6千人按讚，台中市議員吳瓊華今質詢，肯定消防員用心，但...

男子疑從綠島偷運珊瑚 遭海巡查獲送辦

海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊，梁姓男子辯稱在施工消...

枋寮工業區火警 幸及時撲滅

屏東縣枋寮工業區一間科技公司今天中午不明原因發生火警，廠內員工即時發現，立即通報警消處理。警消獲報後，派出15車26人到...

小心！騎車上路停等紅燈若低頭滑手機 最高罰3000

當低頭族小心被開罰！民眾騎車、開車遇到等紅燈時，都會滑手機看訊息或是地圖，新北市交通事件裁決處處長李忠台提醒，車輛在路上...

影／總達客運水里撞集集線火車 列車一度誤點40分鐘

一輛台鐵2715次的集集美術館彩繪列車，下午14時7分行經集集至水里間的水里平交道處，遭有一輛總達客運班車因煞車不及撞上...

熱門新聞

黃氏兄弟隱私報導鏡週刊道歉撤稿 法官：已違反個資法

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。