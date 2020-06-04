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網友力量大！佛心企業復刻停產泡麵為腦癌女圓夢
一名腦癌末期女病患念念不忘已停產3年的味丹「味味A素食麵」好滋味，經病患親友、網友四處尋找，味丹公司獲知後，今天重啟生產線趕工，製作出一整箱、12碗復刻版的泡麵，並且在傍晚送至女病患的區姓友人手中，要一圓女病患心願。
接到泡麵的區姓友人說，她的朋友因罹腦癌，懷念味味A素食麵，很想吃到這碗泡麵，她當初以為只是一碗泡麵，沒想到這麼難買，後來才發現已停產三年，她感謝網友與味丹，為了幫朋友圓夢，動員這麼多人力幫忙，並重啟生產線，只為生產這12碗泡麵，目前友人還在加護病房中，希望這碗泡麵能鼓勵她。
媽媽社團團主陳米姐說，本月1日晚上，區姓女團員因朋友罹患腦癌，開刀前突然很想吃味丹一款素食麵，但泡麵早已停產，向她求助，她在網路上PO文，請網友幫忙，經連繫，味丹公司決定重啟生線，製作這12碗泡麵，並且在今天傍晚由味丹處長張雄輝送到台中市東區給她，由她轉交，後來區姓女團員到場，協助將這12碗泡麵交給病患。
味丹處長張雄輝說，味丹董事長楊頭雄得知後，為了一圓消費者心願，今日立即請生產部門、研發部門員工用手工製作，再以機械封裝，找出原本配方，復刻一碗連包裝都一模一樣的泡麵，另外11碗則是用口味是味味A素食麵，包裝是「隨緣」，滿足病患心願，也祝患者能圓氣滿滿。
張雄輝指出，很多網友反應很懷念這個口味，未來行銷部門會來評估，考量是否重出江湖。
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