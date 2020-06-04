海大女研究生穿越北寧路 騎士閃煞不及撞上雙雙送醫

基隆市謝姓男子今天下午4點多，騎機車經過北寧路海洋大學路段時，看到李姓女研究生疑要步行穿越道路，煞車閃避不及，機車失控人車倒地。李女左肩挫傷，謝有多處擦、挫傷，都無生命危險。全案由警方調查中。

今天下午4點多，許男騎機車沿北寧路基隆往八斗子方向行駛，看見李女穿越馬路，緊急煞車已來不及，機車撞上李女後倒地，一度躺在路面難以言語，動彈不得。

消防局接獲報案派員趕抵現場，檢視謝男有多處擦、挫傷，李女左肩挫傷，將2人送往醫院救治。