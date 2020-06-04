海大女研究生穿越北寧路 騎士閃煞不及撞上雙雙送醫
基隆市謝姓男子今天下午4點多，騎機車經過北寧路海洋大學路段時，看到李姓女研究生疑要步行穿越道路，煞車閃避不及，機車失控人車倒地。李女左肩挫傷，謝有多處擦、挫傷，都無生命危險。全案由警方調查中。
今天下午4點多，許男騎機車沿北寧路基隆往八斗子方向行駛，看見李女穿越馬路，緊急煞車已來不及，機車撞上李女後倒地，一度躺在路面難以言語，動彈不得。
消防局接獲報案派員趕抵現場，檢視謝男有多處擦、挫傷，李女左肩挫傷，將2人送往醫院救治。
北寧路事故路段道路中央畫設雙黃線，禁止行人穿越。目擊者說，李女未行走不遠處的斑馬線，直接橫越馬路，騎士可能反應不及，才會撞上，肇事原因及相關刑責待警方調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言