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新北社會局公布虐童教保員姓名 知情不報也受罰
新北市樹林區文林公共托育中心發生虐童事件，社會局調查後，馬上開除涉案3名托育人員，委辦單位裁罰24萬元，知情不報2人也受罰，今天再公布3名不適任保育人員姓名，分別是陳怡如、康淑琄、林佩璇，將分別裁處12萬元、9萬元和6萬元，並公告於衛福部和社會局官網。
市長侯友宜今天表示，嚴格譴責不應該發生的事，一定要檢討，而且嚴格處罰，用兒少法採取嚴格的標準來看待這件事情，不允許發生。
3名涉及虐童的教保員中，陳怡如罰12萬元，5年內不得從事托育相關工作；康淑琄罰9萬元，4年內不得從事托育相關工作；林佩璇罰6萬元，3年內不得從事托育相關工作。中心主任和護理師知情不報，各罰6萬元。
社會局副局長許秀能表示，經與家長協商，家長如對監視器內容有任何疑慮，社會局邀請家長1周內到社會局裡觀看；家長質疑部分時段疑遭業者格式化，社會局已將硬碟交由警方，由警方協助還原。
社會局長張錦麗說，發生不當對待事件令人痛心，社會局獲報立即介入調查，依兒少權法相關規定裁罰並公告。但她深信絕大多數托育人員都懷抱理想，用愛心和耐心照顧幼兒。社會局會加強教育訓練和宣導，也會隨時不定期派員稽查，維護家長和幼兒權益。
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