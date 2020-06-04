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中市打火弟兄創意宣導片點閱衝近10萬 議員叫好

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導

台中市消防局打火弟兄宣傳創意十足，自拍宣導影片創下9.6萬次觀看、6千人按讚，台中市議員吳瓊華今質詢，肯定消防員用心，但也建議消防局將臉書宣傳考核取消，改以鼓勵取代考核與要求，甚至編獎金讓一般民眾參與，讓防火觀念更深植人心。

消防局表示，網路時代，社群媒體是與民眾互動的重要管道，消防局在不影響勤務下，發揮創意將防火須知拍成宣導影片，透過臉書粉專分享，加強防火安全宣導。消防局也表示持續鼓勵同仁發揮創意，以有趣的圖文與影片，取代舊式政令宣導，讓防火宣傳效果加乘。

吳瓊華議員說，自己本身也是消防的鳳凰志工，更是婦宣大隊的一員，知道防火宣導的重要性；她肯定台中市消防局防火宣導做得很好，去年火災發生率較前年減少將近800件。

最近中市消防局拍了不少公共防火宣導影片，都是打火弟兄自己的創意構想，還得粉墨登場演出；其中有支教民眾到KTV唱歌如何保護自己影片，光是在消防局與盧秀燕市長粉絲專頁就有9.6萬次觀看，6千人按讚，近1千次分享，就是成功案例。

但她也建議用「獎勵取代要求」，用「創意取代政令宣導」，支持消防局編列獎金進行防火創業宣傳的活動，讓局內甚至是一般民眾參與，讓防火宣導更徹底。

台中市議員吳瓊華肯定消耳打火弟兄的創意防火宣導，但呼籲以鼓勵代替考核。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華肯定消耳打火弟兄的創意防火宣導，但呼籲以鼓勵代替考核。圖／吳瓊華議員提供

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