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男子疑從綠島偷運珊瑚 遭海巡查獲送辦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊，梁姓男子辯稱在施工消波塊取下，全案依違反漁業法函送台東地檢署及台東縣政府裁處。

第13岸巡隊表示，安檢人員在檢查時，發現一只貨櫃中有一個塑膠籃用布料掩蓋，察覺有異，遂將布料掀開，籃裡竟是大、小珊瑚，清點共計17塊；正當進行查扣時，梁姓男子告知安檢人員為珊瑚所有人。

梁男辯稱因近日在南寮漁港碼頭工程整修，他發現吊起損壞的消波塊上，附著該批珊瑚，才取下並利用貨輪運返台東家中使用，並表示對於相關法令不熟悉，才不小心做出違法行為。

不過，安檢人員調查貨輪貨物檢查表，均未有申請運輸珊瑚相關紀錄，將梁男訊後依違反漁業法函送台東地檢署及台東縣政府裁處。

第一三岸巡隊表示，台東縣政府87年公告綠島自高潮線以深至距岸12浬內海域，禁止採捕珊瑚（含珊瑚礁），違者將依漁業法相關規定裁處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊。圖／第13岸巡隊提供
海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊。圖／第13岸巡隊提供
海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊。圖／第13岸巡隊提供
海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊。圖／第13岸巡隊提供

珊瑚 台東 安檢

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