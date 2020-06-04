快訊

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心！騎車上路停等紅燈若低頭滑手機 最高罰3000

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

當低頭族小心被開罰！民眾騎車、開車遇到等紅燈時，都會滑手機看訊息或是地圖，新北市交通事件裁決處處長李忠台提醒，車輛在路上停等紅燈或是遇到塞車，都是在道路上行駛的狀態，此時使用手機都屬違規，最高可依法罰3000元。

手機已成現代人生活必需品，但民眾開車或騎車滑手機的違規情形趨增，日前一名男子騎車停紅燈時，拿出手機使用，結果被警察開單，男子認為並未通話，不服提起行政訴訟；但法院依道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛道路時，只要駕駛人手持使用手機，不限於通話，像操作Line等APP，就屬違規，因此判決男子敗訴。

停等紅燈或塞車而車輛暫停時，是否算「行駛於道路」上？李忠台指出，車輛在停等紅燈或塞車，都包含在駕駛人「從開始駕駛車輛至到達目的地」的整體行駛過程中，仍屬於「行駛於道路」的狀態，此時使用手機都屬違規，不但無法注意四周狀況，甚至危害其他車輛的安全和行車秩序。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用手機或其他類似裝置，進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為，最高可罰3000元。

根據交通裁決處統計，今年1到4月行車使用手機的違規案件有1萬2776件，較去年同期增加了4倍，光是今年4月就取締了4343件。

手機放在手機架上只看不滑，算不算違規？新北市交通大隊執法組分隊長吳承勳表示，駕駛在行駛中若手持手機講電話或是滑手機，就會依法舉發，但如果將手機放置在手機架上，沒有回訊息、僅看導航顯示或是拿著手機，就不算違反規定。

吳承勳表示，如要使用手機，要在不影響交通狀況的前提下，並將汽、機車停靠路邊才可撥接電話或是滑手機，如同仁執勤時遇到個案，如僅5秒內拿取手機，會上前提醒駕駛人，但若確定個案在是行駛中，確定拿著手機且已造成分心，才會進行舉發。

車輛在路上停等紅燈或是遇到塞車，若使用手機都屬違規，依法最高可罰3000元。圖／新北市交通事件裁決處提供
車輛在路上停等紅燈或是遇到塞車，若使用手機都屬違規，依法最高可罰3000元。圖／新北市交通事件裁決處提供

塞車

延伸閱讀

後疫情時代旅遊大爆發 「邊聊天邊比價訂房」成新風潮

WeMo Scooter與LINE SPOT合作 找商家也能同時租機車

特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

喜歡躺沙發滑手機? 小心成為脊椎側彎高危險群

相關新聞

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

今天下午在台鐵集集支線的水里平交道，有一輛遊覽車煞車不及，撞擊2715次的區間車。車上有19名旅客，不過無人傷亡，鐵路警...

影／中苗交界新義里大橋車禍 2人失去生命跡象3輕重傷

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分據報發生小客車疑似與砂石車碰撞車禍，車上5人有3人受困車內，苗栗縣消...

小心！騎車上路停等紅燈若低頭滑手機 最高罰3000

當低頭族小心被開罰！民眾騎車、開車遇到等紅燈時，都會滑手機看訊息或是地圖，新北市交通事件裁決處處長李忠台提醒，車輛在路上...

16歲少女無照開朋友車 中山高內壢段撞鹽酸槽車起火　

今清晨4點，16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，於國道1號南下58公里處內壢路段，撞上運載鹽酸的...

男子疑從綠島偷運珊瑚 遭海巡查獲送辦

海巡署第13岸巡隊綠島安檢所今天執行貨輪出港檢查時，查獲1艘貨輪一只貨櫃內，有大、小珊瑚合計17塊，梁姓男子辯稱在施工消...

枋寮工業區火警 幸及時撲滅

屏東縣枋寮工業區一間科技公司今天中午不明原因發生火警，廠內員工即時發現，立即通報警消處理。警消獲報後，派出15車26人到...

影／總達客運水里撞集集線火車 列車一度誤點40分鐘

一輛台鐵2715次的集集美術館彩繪列車，下午14時7分行經集集至水里間的水里平交道處，遭有一輛總達客運班車因煞車不及撞上...

罷韓太敏感？騎士急推擠護罷韓...卻瞥見斧頭嚇壞！

罷韓決戰倒數，挺韓、罷韓擁護群眾情緒升溫，高雄市吳姓男子在路口停等紅燈時，以為劉姓男騎士朝罷韓團體咆哮，激動地出聲喝止；...

台二線石門老婦過馬路沒走行人穿越道 被撞彈飛死亡

杜姓男子今天上午開休旅車，從新北市三芝往石門方向行駛，在石門區台二線25.6公里處小坑路口，撞及一名80多歲簡姓老婦，簡...

影／中山高永康大灣火燒車 貨車司機棄車逃生

中山高北上台南永康大灣路段，今天下午發生火燒車，小貨車司機緊急棄車逃出，經消防隊員趕至撲滅，至於起火原因，仍待進一步釐清...

林口停車格內民眾驚見一女無生命跡象 警初步排除他殺

新北市林口區文化北路段上今日發生一起命案，一名62歲陳姓女子上午9時許被民眾發現躺在車內沒有動靜，經救護人員到場，發現陳...

后里、三義間新義里大橋小客車撞護欄 3人受困

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分發生小客車撞護欄的事故，有3人受困車內，苗栗縣消防局據報派遣三義、銅...

熱門新聞

黃氏兄弟隱私報導鏡週刊道歉撤稿 法官：已違反個資法

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪被判刑 將解職入獄

韓國瑜夫婦挨批「貪、混」 韓粉護航罵「混蛋」吃刑責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。