小心！騎車上路停等紅燈若低頭滑手機 最高罰3000

當低頭族小心被開罰！民眾騎車、開車遇到等紅燈時，都會滑手機看訊息或是地圖，新北市交通事件裁決處處長李忠台提醒，車輛在路上停等紅燈或是遇到塞車，都是在道路上行駛的狀態，此時使用手機都屬違規，最高可依法罰3000元。

手機已成現代人生活必需品，但民眾開車或騎車滑手機的違規情形趨增，日前一名男子騎車停紅燈時，拿出手機使用，結果被警察開單，男子認為並未通話，不服提起行政訴訟；但法院依道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛道路時，只要駕駛人手持使用手機，不限於通話，像操作Line等APP，就屬違規，因此判決男子敗訴。

停等紅燈或塞車而車輛暫停時，是否算「行駛於道路」上？李忠台指出，車輛在停等紅燈或塞車，都包含在駕駛人「從開始駕駛車輛至到達目的地」的整體行駛過程中，仍屬於「行駛於道路」的狀態，此時使用手機都屬違規，不但無法注意四周狀況，甚至危害其他車輛的安全和行車秩序。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用手機或其他類似裝置，進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為，最高可罰3000元。

根據交通裁決處統計，今年1到4月行車使用手機的違規案件有1萬2776件，較去年同期增加了4倍，光是今年4月就取締了4343件。

手機放在手機架上只看不滑，算不算違規？新北市交通大隊執法組分隊長吳承勳表示，駕駛在行駛中若手持手機講電話或是滑手機，就會依法舉發，但如果將手機放置在手機架上，沒有回訊息、僅看導航顯示或是拿著手機，就不算違反規定。