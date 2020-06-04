影／總達客運水里撞集集線火車 列車一度誤點40分鐘

一輛台鐵2715次的集集美術館彩繪列車，下午14時7分行經集集至水里間的水里平交道處，遭有一輛總達客運班車因煞車不及撞上，客運車上有19名乘客，無人受傷亡，目前已搭計程車離開，但客運車身及前擋玻璃嚴重毀損，目前事故原因正由鐵路警察蒐證調查中。

據了解，2715次台鐵集集支線區間車，下午兩點多又被一輛從集集走舊台16縣的總達客運，疑似司機一個不小心，沒有注意到平交道已經有列車經過，來不及煞車，迎面撞上列車，客運車頭凹陷，擋風玻璃破碎，火車也因此誤點40多分鐘。