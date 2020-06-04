聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中苗交界新義里大橋車禍 2人失去生命跡象3輕傷
台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分據報發生小客車疑似與砂石車碰撞車禍，車上5人有3人受困車內，苗栗縣消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，將傷患救出送醫，但其中2人到院前已無生命徵象，仍在搶救中。
苗栗縣消防局中午12點47分接獲通報，台中后里往苗栗三義的新義里大橋發生車禍，消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，現場1輛白色轎車嚴重毀損，救難人員動用破壞器材將受困
者救出，5名傷患中有2人已呈現OHCA，分別送往台中大甲光田醫院、大甲李綜合醫院及苗栗苑裡李綜合醫院搶救及治療。
現場疑似轎車與砂石車發生追撞，砂石車司機指稱當時他從照後鏡看到轎車從後方「像飛的一樣」就撞上來；車禍責任和發生原因有待警方調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言