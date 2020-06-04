影／中苗交界新義里大橋車禍 2人失去生命跡象3輕傷

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分據報發生小客車疑似與砂石車碰撞車禍，車上5人有3人受困車內，苗栗縣消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，將傷患救出送醫，但其中2人到院前已無生命徵象，仍在搶救中。

苗栗縣消防局中午12點47分接獲通報，台中后里往苗栗三義的新義里大橋發生車禍，消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，現場1輛白色轎車嚴重毀損，救難人員動用破壞器材將受困

者救出，5名傷患中有2人已呈現OHCA，分別送往台中大甲光田醫院、大甲李綜合醫院及苗栗苑裡李綜合醫院搶救及治療。