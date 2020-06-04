聽新聞
test
0:00 / 0:00
16歲少女無照開朋友車 中山高內壢段撞鹽酸槽車起火
今清晨4點，16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，於國道1號南下58公里處內壢路段，撞上運載鹽酸的槽罐車，槽車遭撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車也被彈到外側車道。所幸兩名駕駛經送醫皆無生命危險，經查雙方均無酒駕，國道警方表示，謝姓少女頭部清微出血須留院觀察，尚無法製作筆錄釐清案情。
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽罐車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批消防人員前往搶救，現場火勢猛烈，立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅，並將2名受傷駕駛送醫，所幸無生命危險。
警消表示，該輛化學槽車為空車，兩車發生事故當時，汽車行駛於五楊高架道的內側車道，疑似因先操作不當，與行駛於平行主線外側車道的槽車發生碰撞，槽車右側車頭被撞，撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車則被彈到外側車道。事故現場已於7點37分排除，目前開放全線通行。
消防人員獲報趕往現場後，立即部水線灌救，並將2名傷者送醫。兩人意識皆清楚，槽車駕駛43歲陳姓男子，左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛；汽車駕駛16歲謝姓女子，無明顯外傷，僅肢體疼痛，兩人分別送醫救治。
經查，雙方駕駛人皆無酒駕，汽車駕駛謝姓少女為無照駕駛，該汽車為謝女向朋友借用。案發後，少女母親也到院探望，向警方表示，不清楚女兒向人借車，也不清楚車主是誰，造成車禍發生感到相當抱歉。
警方表示，肇事原因尚待查證，後續將針對謝女無照駕駛情形，依道路交通管理處罰第21條第1項第1款，處新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰，院方表示少女頭部清微出血須留院觀察，但無大礙，尚無法製作筆錄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言