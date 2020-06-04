16歲少女無照開朋友車 中山高內壢段撞鹽酸槽車起火　

今清晨4點，16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，於國道1號南下58公里處內壢路段，撞上運載鹽酸的槽罐車，槽車遭撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車也被彈到外側車道。所幸兩名駕駛經送醫皆無生命危險，經查雙方均無酒駕，國道警方表示，謝姓少女頭部清微出血須留院觀察，尚無法製作筆錄釐清案情。

國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽罐車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批消防人員前往搶救，現場火勢猛烈，立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅，並將2名受傷駕駛送醫，所幸無生命危險。

警消表示，該輛化學槽車為空車，兩車發生事故當時，汽車行駛於五楊高架道的內側車道，疑似因先操作不當，與行駛於平行主線外側車道的槽車發生碰撞，槽車右側車頭被撞，撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車則被彈到外側車道。事故現場已於7點37分排除，目前開放全線通行。

消防人員獲報趕往現場後，立即部水線灌救，並將2名傷者送醫。兩人意識皆清楚，槽車駕駛43歲陳姓男子，左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛；汽車駕駛16歲謝姓女子，無明顯外傷，僅肢體疼痛，兩人分別送醫救治。

經查，雙方駕駛人皆無酒駕，汽車駕駛謝姓少女為無照駕駛，該汽車為謝女向朋友借用。案發後，少女母親也到院探望，向警方表示，不清楚女兒向人借車，也不清楚車主是誰，造成車禍發生感到相當抱歉。