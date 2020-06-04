快訊

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

立委提案滅檢舉達人？從美國經驗看「街道定義權」之戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16歲少女無照開朋友車 中山高內壢段撞鹽酸槽車起火　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

今清晨4點，16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，於國道1號南下58公里處內壢路段，撞上運載鹽酸的槽罐車，槽車遭撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車也被彈到外側車道。所幸兩名駕駛經送醫皆無生命危險，經查雙方均無酒駕，國道警方表示，謝姓少女頭部清微出血須留院觀察，尚無法製作筆錄釐清案情。

國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽罐車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批消防人員前往搶救，現場火勢猛烈，立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅，並將2名受傷駕駛送醫，所幸無生命危險。

警消表示，該輛化學槽車為空車，兩車發生事故當時，汽車行駛於五楊高架道的內側車道，疑似因先操作不當，與行駛於平行主線外側車道的槽車發生碰撞，槽車右側車頭被撞，撞擊至內側護欄，車頭起火燃燒，汽車則被彈到外側車道。事故現場已於7點37分排除，目前開放全線通行。

消防人員獲報趕往現場後，立即部水線灌救，並將2名傷者送醫。兩人意識皆清楚，槽車駕駛43歲陳姓男子，左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛；汽車駕駛16歲謝姓女子，無明顯外傷，僅肢體疼痛，兩人分別送醫救治。

經查，雙方駕駛人皆無酒駕，汽車駕駛謝姓少女為無照駕駛，該汽車為謝女向朋友借用。案發後，少女母親也到院探望，向警方表示，不清楚女兒向人借車，也不清楚車主是誰，造成車禍發生感到相當抱歉。

警方表示，肇事原因尚待查證，後續將針對謝女無照駕駛情形，依道路交通管理處罰第21條第1項第1款，處新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰，院方表示少女頭部清微出血須留院觀察，但無大礙，尚無法製作筆錄。

16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，撞上運載鹽酸的槽罐車。記者高宇震／翻攝
16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，撞上運載鹽酸的槽罐車。記者高宇震／翻攝
鹽酸槽車車頭起火，現場火勢猛烈，消防人員立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅。記者高宇震／翻攝
鹽酸槽車車頭起火，現場火勢猛烈，消防人員立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅。記者高宇震／翻攝
16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，撞上運載鹽酸的槽罐車。記者高宇震／翻攝
16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，撞上運載鹽酸的槽罐車。記者高宇震／翻攝

國道 車道 事故

延伸閱讀

影／中山高永康大灣火燒車 貨車司機棄車逃生

中山高內壢段清晨車禍 鹽酸槽車起火2人傷

持刀逼援交做SM性虐 警搜索查出另名少女遭殃

紳士向／治癒神作《1room -家出少女-》讓撿回家的JK溫暖你的心吧～❤

相關新聞

影／中山高永康大灣火燒車 貨車司機棄車逃生

中山高北上台南永康大灣路段，今天下午發生火燒車，小貨車司機緊急棄車逃出，經消防隊員趕至撲滅，至於起火原因，仍待進一步釐清...

后里、三義間新義里大橋小客車撞護欄 3人受困

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分發生小客車撞護欄的事故，有3人受困車內，苗栗縣消防局據報派遣三義、銅...

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

今天下午在台鐵集集支線的水里平交道，有一輛遊覽車煞車不及，撞擊2715次的區間車。車上有19名旅客，不過無人傷亡，鐵路警...

影／中苗交界新義里大橋車禍 2人失去生命跡象3輕傷

台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，中午12點47分據報發生小客車疑似與砂石車碰撞車禍，車上5人有3人受困車內，苗栗縣消...

罷韓太敏感？騎士急推擠護罷韓...卻瞥見斧頭嚇壞！

罷韓決戰倒數，挺韓、罷韓擁護群眾情緒升溫，高雄市吳姓男子在路口停等紅燈時，以為劉姓男騎士朝罷韓團體咆哮，激動地出聲喝止；...

16歲少女無照開朋友車 中山高內壢段撞鹽酸槽車起火　

今清晨4點，16歲謝姓少女駕駛向朋友借車，無照開上國道，疑似因操作不當，於國道1號南下58公里處內壢路段，撞上運載鹽酸的...

台二線石門老婦過馬路沒走行人穿越道 被撞彈飛死亡

杜姓男子今天上午開休旅車，從新北市三芝往石門方向行駛，在石門區台二線25.6公里處小坑路口，撞及一名80多歲簡姓老婦，簡...

林口停車格內民眾驚見一女無生命跡象 警初步排除他殺

新北市林口區文化北路段上今日發生一起命案，一名62歲陳姓女子上午9時許被民眾發現躺在車內沒有動靜，經救護人員到場，發現陳...

日籍女超市遺失手機 警方協助定位失而復得

日本籍女子到超市購物，卻將隨身的袋子遺留購物車內，事後回到超市找不到袋子，因袋內放有錢包、手機和證件，求助高雄市警三民一...

陽光刺眼沒看到？護理師開車撞飛單車 83老翁送醫不治

台南市麻豆區83歲王姓老翁騎腳踏車行經新生北路與南55線路口欲左轉，當時張姓女護理師開車沿新生北路內側快車道東向西直行，...

3歲女童、2歲幼童跑出門 新北警挨家挨戶探詢助返家

新北市新店警分局青潭派出所所長謝幸初、員警李旺達，上月28日晚間7時許巡邏時，接獲民眾報案指稱，看見年約3歲林姓女童獨自...

影／隔窗偷窺妙齡女淋浴 機智女穿衣假遛狗真堵人送辦

從高雄北上在新北市永和區租屋從事網拍的23歲林姓女子，今年5月中洗澡完才準備穿衣，看見貓咪對著窗外叫，瞄見有人從窗外往內...

熱門新聞

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪被判刑 將解職入獄

驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

韓國瑜夫婦挨批「貪、混」 韓粉護航罵「混蛋」吃刑責

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。