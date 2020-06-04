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竹市消防員化身助產士 救護車上為孕婦接生

中央社 / 新竹市4日電

新竹市一名孕婦日前在家中破水，竹市警消獲報後前往救護，但救護車還沒開動，胎兒就急著出來，消防員緊急處理後，僅花2分鐘就成功接生一名健康女嬰，母子均安。

新竹市消防局今天提供新聞稿表示，25歲的陳姓女子懷第2胎，邁入38週，在家發現羊水破及落紅情形，於是撥打119求助。

竹市消防局指出，竹市消防第二大隊金山分隊隊員吳振源及黃淀臺到場，陳女已在3樓梯口等待，2人將她搬運至1樓後，陳女大喊「我好像要生了」，經評估發現胎兒頭部已外露，決定在救護車上為她接生。

黃淀臺今天受訪表示，確認胎兒頭部已經外露後，趕緊準備生產包，請孕婦深呼吸助產，並用雙手保護胎頭及會陰部，約2分鐘後女嬰順利產出，「聽到嬰兒哇哇大哭，就放心了。」

107年才從警專畢業的黃淀臺說，第一次協助孕婦接生，一開始很緊張，不過反覆回想訓練時的技巧，臨危不亂協助生產，順利完成救護任務，感到相當開心。

吳振源則表示，胎兒產出後，他檢測寶寶外觀、呼吸、血液循環都正常，用無菌被單為寶寶保暖後放心的交給媽媽，隨即將母子護送到醫院做後續處理。

有18年消防工作資歷的吳振源說，這是他第一次在現場協助孕婦接生，還好平時訓練落實，過程中不致於手忙腳亂，看到母女平安的結果，成為他繼續前進的力量。

孕婦 接生 新竹

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