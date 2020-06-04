台二線石門老婦過馬路沒走行人穿越道 被撞彈飛死亡

杜姓男子今天上午開休旅車，從新北市三芝往石門方向行駛，在石門區台二線25.6公里處小坑路口，撞及一名80多歲簡姓老婦，簡婦當場被撞彈飛數公尺，送醫不治。警方說，老婦並沒有走行人穿越道，被高速撞上，肇事責任由警方調查釐清。

這起車禍發生在今天上午8點多，杜姓男子（55歲）駕駛一輛休旅車行駛在台二線25.6公里處小坑路口，高速撞上簡姓婦人（80多歲），簡婦彈飛到數公尺外，頭部墜地，被送往金山醫院搶救後不治。杜男酒測值為零，被帶回偵訊，供稱閃避不及撞上，並未喝酒。

警方調查，簡婦被撞及處沒有行人穿越道，往金山方向100公尺遠處老梅國小前有行人穿越道，此路段限速70公里，杜男是否超速行駛，已採證調查釐清。