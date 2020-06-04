日籍女超市遺失手機 警方協助定位失而復得

日本籍女子到超市購物，卻將隨身的袋子遺留購物車內，事後回到超市找不到袋子，因袋內放有錢包、手機和證件，求助高雄市警三民一分局哈爾濱派出所，員警立即幫她尋找手機位置，發現定位位置仍在超市旁，趕去超市，果然找到拾獲袋子的婦人，才物歸原主，令日籍女子直稱「台灣警察最棒」。

三民一警分局表示，這名來台多年的日籍女子6月1日上午匆匆進入派出所，用流利的中文，說她到超市購物，把裝著錢包、手機和證件的小袋子，放在購物車上忘了拿，便騎機車回家，快到家時才突然想起袋子沒拿，趕返回超市，已找不到隨身小袋子。

員警問出手機廠牌，告知她可以使用「尋找IPHONE功能」定位手機位置，立即利用電腦查詢，發現該手機定位在超市附近，員警馬上開警車陪她到超市附近尋找，正遇1名婦人主動前來，說撿到東西，正要去派出所。日籍女子看到婦人機車菜籃前的袋子，確認是她遺失的袋子，喜出望外。