陽光刺眼沒看到？護理師開車撞飛單車 83老翁送醫不治

台南市麻豆區83歲王姓老翁騎腳踏車行經新生北路與南55線路口欲左轉，當時張姓女護理師開車沿新生北路內側快車道東向西直行，大小車發生擦撞，王姓老翁倒地受傷送醫後不治。張姓女駕駛供稱當時傍晚6點多，陽光刺眼影響視線，麻豆警分局表示，是否為肇事原因，還要再調查，但也提醒黎明或黃昏時段光線不佳，容易發生交通事故，要特別提高警覺。

據指出，車禍發生在2日傍晚6點多，地點是麻豆區北勢里新生北路與南55線路口，83歲王姓老翁騎乘腳踏車行經新生北路與南55線路口欲左轉，張姓女護理師駕車同向行駛在新生北路上，發生嚴重撞擊，腳踏車飛起砸破擋風玻璃，老翁則飛出躺在馬路上。

雖然張女當場為老翁進行CPR急救，麻豆消防分隊救護車趕到接手送醫但仍不治，警方對兩人實施酒測，雙方皆無酒駕。

麻豆警分局長楊慶裕指出，黎明或黃昏時段光線不佳，容易發生交通事故，特別是年長者視力較差、身體機能退化，往往反應不及，因此提醒年長者在清晨或黃昏夜間出門時，應穿著色彩鮮明衣服，並遵守路權觀念。