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已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

3歲女童、2歲幼童跑出門 新北警挨家挨戶探詢助返家

聯合報 / 記者王長鼎巫鴻瑋袁志豪／新北即時報導

新北市新店警分局青潭派出所所長謝幸初、員警李旺達，上月28日晚間7時許巡邏時，接獲民眾報案指稱，看見年約3歲林姓女童獨自1人於北宜路二段附近河岸邊行走，因當時晚間天候昏暗雨勢較大，好心民眾擔心女童安危，便先將女童帶返附近住家照顧，請警方到場協助。

警方趕赴現場小女童便一直哭著說要找阿嬤，員警先行安撫女童情緒後，便將女童帶返派出所協助尋找家屬。返回派出所途中李員突然看到一名婦人神情慌張，疑似在找人，李員便下車詢問，果然該鄭姓婦人正是女童祖母。

鄭婦表示，她剛好外出到附近買東西，女童疑似找不到阿嬤，就外出尋找，所幸遇到警方跟好心民眾幫忙，才能順利找回孫女。

無獨有偶，新北市樹林區一名3歲小女童，上月13日到位於樹林區東華街住家附近的超商購物，隨後忘記回家的路，樹林警分局山佳派出所接獲報案，員警陳昱豪、曾品豪到場，帶著女童，沿路挨家挨戶詢問是否知道女童住家，最後終於在一間小吃店找到女童母親。

警方表示，員警到場時，3歲女童身上沒有任何物品可以判斷身分及來處，亦無法得知父母名字及家裡電話，也因年紀太小無法陳述相關訊息；等帶著她在幾百公尺外的一間炸物小吃店，找到女童母親，母親表示，因店內客人較多，一時未注意小孩跑出店外，表示對兒童安全將會更加注意。

另外，上月23日下午，樹林警分局山佳派出所警員許毓仁、陳昱豪接獲民眾報案，在新興街上有2歲迷失孩童，員警到現場發現一名年約2歲男童，在大雨中僅包著尿布、穿著一件紅色上衣站在街上嚎啕大哭。

員警研判男童可能住在附近，自行從住家跑出，先安撫孩子，並調閱社區監視器，此時一名神色焦急的女子出現，向警方表示該男童是她兒子，因男童不願意跟她出門買晚餐，心想路程不遠，才將男童獨自留在家裡，沒想到孩子會跑出門。

樹林警分局呼籲，家中有幼童者要多加陪伴並留意，以防範走失情形發生。另提醒依據兒童及少年福利與權益保障法第51條，六歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，違反規定的父母親或照顧者，主管機關可依兒童及少年福利與權益保障法第99條，處罰三千元以上一萬五千元以下罰鍰；依102條接受四小時以上五十小時以下親職教育輔導。

一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供
一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
一名媽媽出門買菜，讓2歲幼童留在家中，結果幼童竟裹著尿布在大雨中出門找媽媽。圖／樹林分局提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供
新北市3歲女童日前晚上外出找阿嬤迷途，新店警分局青潭派出所所長謝幸初（左）、員警李旺達（右）獲報幫女童重回阿嬤懷抱。圖／警方提供
新北市3歲女童日前晚上外出找阿嬤迷途，新店警分局青潭派出所所長謝幸初（左）、員警李旺達（右）獲報幫女童重回阿嬤懷抱。圖／警方提供
新北市3歲女童日前晚上外出找阿嬤迷途，新店警分局青潭派出所所長謝幸初、員警李旺達（右）獲報幫女童重回阿嬤懷抱。圖／警方提供
新北市3歲女童日前晚上外出找阿嬤迷途，新店警分局青潭派出所所長謝幸初、員警李旺達（右）獲報幫女童重回阿嬤懷抱。圖／警方提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供
山佳派出所員警到場後，牽著3歲迷途小女童挨家挨戶詢問。圖／樹林分局提供

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