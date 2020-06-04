柳營六甲垃圾掩埋場暗夜冒火 持續監控中

台南柳營六甲垃圾掩埋場今凌晨近4點突然起火，燃燒面積逾100平方公尺，經查為環保局委外處理RDF生質能源再生燃料燃燒，因直接射水搶救有產生沼氣及回火問題，消防隊員灌救一度困難，經以挖土機冒險開挖協助，持續戒護中。

台南市政府環保局上午表示，本次失火原因為廢棄物衍生燃料（RDF）自燃，推測為連日下雨，導致潮濕助長RDF中殘餘少量廚餘發酵，其後天氣炎熱高溫，達燃點後於凌晨時自燃，初步監測資料顯示，附近空氣品質在正常值範圍內。

台南市消防局119勤務中心是在凌晨3點58分獲報，柳營六甲垃圾掩埋場有熊熊火光且火勢相當凶猛，台南市消防局調派5輛消防車、12名消防隊員趕至搶救，同時通報環保局到場追蹤、評估是否發布空汙警報，同時通知環保局到場協助。

經查，為環保局委外處理RDF生質能源再生燃料燃燒，附近為開放空間無住戶，因直接射水搶救有產生沼氣及回火問題，消防隊員灌救一度困難，最後未射水只能在周邊警戒防護；暗夜中火光不時傳出陣陣爆裂聲，一度情勢緊張。環保局長謝世傑、副局長陳幸芬也前後趕至協助調度處理。

上午5點42分，消防隊員評估後逐漸射水，遏止火勢，火勢已於8時控制，並以再生粒料等不可燃物進行隔離防護，目前仍有零星火焰悶燒，消防與環保局人員，持續戒護中。