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20餘艘抽砂船現蹤！海巡拂曉驅逐 押1船10人帶返偵辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

空勤總隊前天在澎湖七美西南方46浬處台灣灘海域發現20餘艘抽砂船正在非法抽砂，海巡署獲報後，昨天出動艦艇到場執行取締，強制驅離違法抽砂船；其中，有一艘抽砂船仍正違法盜砂，海巡人員登檢控制後，將船上10人連同抽砂船押返偵辦。

空勤總隊一架直升機6月2日執行勤務時，發現20餘艘抽砂船出現在台灣灘海域，經通報海巡署協處後，海巡署艦隊分署跨轄動員高雄艦、澎湖艦、台南海巡隊10051艇及澎湖海巡隊10038艇，結合空勤總隊直升機及偵防分署4名特勤人員，於昨天上午5時許趕赴現場執行取締。

查緝人員到場時，果然發現20餘艘抽砂船待在原處，其中還有一艘船隻「海航5679」正在違法抽砂；現場指揮官、艦隊分署負分署長陳泗川見狀立刻廣播警告、蒐證及部署查緝，強制驅離部分抽砂船，並派出17員登檢「海航5679」，順利控制船隻後，連人帶船押返高雄興達港偵辦，全案將依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法移送橋頭地檢署偵辦，遭盜採的海砂事後也將回填台灣灘海域。

海巡署指出，「海航5679」共7539噸，船上有10人，初估可載砂400餘噸；而遭盜採的台灣攤海域地處台灣海峽西南側，蘊含豐富生態資源，為土魠魚、小卷等經濟魚類重要繁殖海域，大陸抽砂船近年大量盜採海砂，造成海底砂石、地形異動，將嚴重破壞海洋環境及自然生態。

海巡署針對大陸抽砂船，除常態部署艦艇執行驅離任務外，也在去年10月24日首度依法查扣2艘大陸抽砂船，後續澎湖地院判處船員5至6個月徒刑，並沒收船隻。

海巡署表示，經據統計今年年1月至5月底，已於台灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船1576艘次。為有效遏止犯罪，海巡署強化台灣灘海域部署，24小時保持一艘大型艦，結合空偵、國軍，延伸海空監偵及執行驅離任務，並適時規劃專案查扣取締任務，運用各式能量，加強執法作為。另外，也透過兩岸聯繫機制，呼籲陸方嚴加取締盜砂行為，或與我方協同執法，確保經濟海域航行安全及海洋資源永續發展。

「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝
「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝
「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝
「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝
海巡署派17員登檢「海航5679」，控制船隻後押返偵辦。記者李隆揆／翻攝
海巡署派17員登檢「海航5679」，控制船隻後押返偵辦。記者李隆揆／翻攝
「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝
「海航5679」正在違法抽砂。記者李隆揆／翻攝

海巡署 澎湖

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