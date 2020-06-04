驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

彰化縣溪湖鎮民代表會昨（3）下鄉考察，在鎮立湖東運動公園看見一輛停放多日的車子，詢問鎮公所人員公園管理規則，竟意外發現車內一名女子死亡多日。警方調查，死亡女子是埤頭鄉人，疑因受不了逼債，5月29日下午離家就不知去向，原來到溪湖鎮尋短。

湖東運動公園對面的鎮立小天使公園，5月28日清晨發生遊民死亡命案，經查是一名蔡姓女子遛狗嚇到梁姓遊民而挨罵，蔡女找兩名男性朋友尋仇，涉嫌打死梁姓遊民。案發一周後，小天使公園對面的湖東運動公園發生輕生案件，當地居民擔心影響老人和兒童到公園休閒的心情，都很低調，里長陳芬妮也不願多談。

據了解，鎮代會昨天安排下鄉考察鎮政建設，鎮民代表劉晚玉和鎮公所建設課等一行人到達湖東運動公園，看見入口處一輛汽車似乎停放多日，詢問鎮公所如何管理公園，因空氣瀰漫臭味，以為是公園內有流浪動物死亡，於是鎮民代表和鎮公所人員察看四處，也湊近看汽車，看見一條管子從排氣管接到車窗，車內駕駛座一名女子毫無動靜。

溪湖警分局據報趕到，根據車牌號碼查出死者是家住埤頭的林姓女子，她的丈夫5月29日晚上報案，指稱林姓女子當天下午駕車出門就沒回家。警方調查，林女在尋短之前曾被討債，心情低落多日，家人安慰她事情總是可以處理，林女未透露輕生念頭，誰知獨自駕車出門就失蹤。警方已著手探入調查造成林姓走上絕路的原因。