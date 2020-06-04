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免錢的最貴 詐騙出現口罩解禁新手法小心個資外洩

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

詐騙集團也跟上防疫潮流，最新推出口罩解禁篇，謊稱在臉書留言可免獲贈一組10片口罩，警方提醒民眾「免錢的最貴！」台南市刑警大隊今天說，民眾如收到來路不明網址連結，千萬不要點擊進入，避免個人資料遭到外洩。

詐騙手法推陳出新，最新詐騙話術是在臉書上 PO文，指出6月1日起口罩將解禁，感謝過去這段時間，時中團隊辛勞付出和努力，即日起在底下留言「時中謝謝你」，全國老總將免費送10個口罩一組，共10萬組，並且免費運送，一律6月2日寄出。

台南市警察局長室臉書官網，今天貼出警告：「免錢最貴，千萬不要留言，避免個資被騙。」警方提醒民眾，如收到來路不明私訊附網址連結，一定不要點擊連結，以免個資外洩。

台南市刑警大隊預防組說，刑事警察局發現新的詐騙手法，台南市警察局長室臉書官網轉載，請民眾提高注意；民眾如果點開私訊連結網址後，歹徒可能利用視訊對話，利用話術假借要郵寄口罩後取得民眾地址和電話等個資後，用來行騙，所以一定要小心查證。

詐騙集團也跟上防疫潮流，最新推出口罩解禁篇，謊稱在臉書留言可免獲贈10片口罩，警方提醒民眾不要留言，小心個資外洩。圖/台南市警察局提供
詐騙集團也跟上防疫潮流，最新推出口罩解禁篇，謊稱在臉書留言可免獲贈10片口罩，警方提醒民眾不要留言，小心個資外洩。圖/台南市警察局提供

口罩 詐騙集團 警察

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