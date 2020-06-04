免錢的最貴 詐騙出現口罩解禁新手法小心個資外洩

詐騙集團也跟上防疫潮流，最新推出口罩解禁篇，謊稱在臉書留言可免獲贈一組10片口罩，警方提醒民眾「免錢的最貴！」台南市刑警大隊今天說，民眾如收到來路不明網址連結，千萬不要點擊進入，避免個人資料遭到外洩。

詐騙手法推陳出新，最新詐騙話術是在臉書上 PO文，指出6月1日起口罩將解禁，感謝過去這段時間，時中團隊辛勞付出和努力，即日起在底下留言「時中謝謝你」，全國老總將免費送10個口罩一組，共10萬組，並且免費運送，一律6月2日寄出。

台南市警察局長室臉書官網，今天貼出警告：「免錢最貴，千萬不要留言，避免個資被騙。」警方提醒民眾，如收到來路不明私訊附網址連結，一定不要點擊連結，以免個資外洩。