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影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車
桃園市桃園區春日路1108號民宅，今天上午8時10分突然大火，屋內悶燒大量濃煙竄出，火勢一發不可收拾，附近民眾爭相逃出，一時間濃煙瀰漫，造成春日路視線不清，造成往返中山高的春日路大塞車，桃園市消防局立即動員人車撲救，該棟民宅大火，更波及隔避店家，消防員正在控制火勢。
民眾表示，該棟民宅樓下租給商家做水電、汽車美容，2樓租房給一家人住，8時多屋主兒子出去上班，剩下一對夫妻、子女共3人從後門逃出。
桃園市消防局表示，春日路1008號該棟民宅，經查沒有住人的空屋，今天上午8時10分大火，由於大量濃煙竄出，瀰延至隔壁棟鄰居及一樓店家，隔壁住戶發現濃煙，一家3人立即逃出，消防局動員大批人車撲救，火勢在8時50分撲滅，沒有人員受困，該屋目前正在殘火處理，將進一步查明真正起火原因。
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