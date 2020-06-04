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影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

聯合報 / 記者曾健祐曾增勳／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路1108號民宅，今天上午8時10分突然大火，屋內悶燒大量濃煙竄出，火勢一發不可收拾，附近民眾爭相逃出，一時間濃煙瀰漫，造成春日路視線不清，造成往返中山高的春日路大塞車，桃園市消防局立即動員人車撲救，該棟民宅大火，更波及隔避店家，消防員正在控制火勢。

民眾表示，該棟民宅樓下租給商家做水電、汽車美容，2樓租房給一家人住，8時多屋主兒子出去上班，剩下一對夫妻、子女共3人從後門逃出。

桃園市消防局表示，春日路1008號該棟民宅，經查沒有住人的空屋，今天上午8時10分大火，由於大量濃煙竄出，瀰延至隔壁棟鄰居及一樓店家，隔壁住戶發現濃煙，一家3人立即逃出，消防局動員大批人車撲救，火勢在8時50分撲滅，沒有人員受困，該屋目前正在殘火處理，將進一步查明真正起火原因。

桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，3人逃出，住戶人數不明，目前春日路大塞車。記者曾增勳／翻攝
桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，3人逃出，住戶人數不明，目前春日路大塞車。記者曾增勳／翻攝
桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，3人逃出，住戶人數不明，目前春日路大塞車。記者曾增勳／翻攝
桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，3人逃出，住戶人數不明，目前春日路大塞車。記者曾增勳／翻攝

桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，目前春日路大塞車。記者曾健祐／攝影
桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，目前春日路大塞車。記者曾健祐／攝影

桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，目前春日路大塞車。記者曾健祐／攝影
桃園市春日路民宅大火，燃燒猛烈，目前春日路大塞車。記者曾健祐／攝影

大火 塞車

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