快訊

中國審查變身人權覺醒？美國反警暴動中「抖音政治崛起」

3倍券禁電商又轉彎！認統編改認平台 三類白名單外一律排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高內壢段清晨車禍 鹽酸槽車起火2人傷

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽化車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批警消前往搶救，現場火勢猛烈，立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅，並將2名受傷駕駛送醫，所幸無生命危險，事故原因還有待調查。

警消表示，獲報趕往現場後，發現為鹽酸槽車與汽車的碰撞事故，鹽酸槽車車頭起火，另一輛汽車疑似因閃避不及自撞外側護欄，立即布水線灌救。現場2名傷者，意識皆清楚，槽車駕駛43歲陳姓男子，左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛；汽車駕駛18歲謝姓女子，無明顯外傷，肢體疼痛，兩人已分別送醫救治。

據了解，該化學槽車為空車，兩車發生事故當時，槽車行駛於平面外側車道，疑似為閃避由高架車道變換入的汽車，而失控撞擊內側護欄肇，起火燃燒；事事故現場已於7點37分排除，目前開放全線通行。雙方駕駛人經檢測酒測值均為0，肇事原因尚待警方查證。

鹽酸槽車車頭起火，現場火勢猛烈，消防人員立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅。記者高宇震／翻攝
鹽酸槽車車頭起火，現場火勢猛烈，消防人員立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅。記者高宇震／翻攝
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽車與汽車碰撞後起火燃燒。記者高宇震／翻攝
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽車與汽車碰撞後起火燃燒。記者高宇震／翻攝
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽化車與汽車碰撞後起火燃燒。記者高宇震／翻攝
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽化車與汽車碰撞後起火燃燒。記者高宇震／翻攝

事故 車道 國道

延伸閱讀

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

影／中山高深夜連3起事故 緩撞車到場警戒發揮救命功效

中山高永康交流道拖板車起火 千鈞一髮未延燒

台鐵桃園內壢晚間傳死傷事故 警消沿途尋找中

相關新聞

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

桃園市桃園區今天上午8時多，在春日路1000多號一棟民宅突然大火，濃煙竄出夾雜火勢一發不可收拾，民眾起初還以為是拜...

中山高內壢段清晨車禍 鹽酸槽車起火2人傷

國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽化車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批警消前...

廣角鏡／中市日據官舍遭火劫

台中市著名歷史建築台中刑務所官舍群，目前正由市府進行修復工程，昨天下午卻傳火警，該區是台中市區少數完整保存日據時期判官的...

跳車…朱高正兒醉臥車道遭輾死

前立委朱高正之子朱仰丘今年初酒後從計程車跳下，醉倒在新北市道路上，遭易姓男子開車輾過，送醫不治；雖然事發在深夜，台北地檢...

新北公托傳虐童 社會局長：已解聘3名涉案托育員

新北市樹林區文林公共托育中心傳有托育員涉對幼兒掐脖子、甩墊子等虐童情事。社會局長張錦麗今天表示，昨天派員到現場了解後，已...

舞姐赤裸自21樓墜樓 身體破碎當場死亡

在舞廳上班的廖姓女子昨天全身赤裸，自租處大樓墜樓，墜地時身體破碎，散落樓旁的通道，當場死亡。警方了解，廖女墜樓前6小時，...

台中刑務所官舍群火警 文化局：文資處明天現勘

台中市西區三民路一段的台中刑務所官舍群是歷史建築，目前正由市府進行修復工程，今天下午3時許，其中一棟空屋傳出火警，警、消...

台中刑務所官舍群今午火警 燃燒100平方公尺無人傷

台中市西區三民路一段的台中刑務所官舍群是歷史建築，目前正由市府進行修復工程，但今天下午3時許，其中一棟空屋傳出火警，警、...

影／汽車遭小貨車追撞 失控衝進對向冰店

新北市黃姓女子今天開車行經新店區安康路，疑似遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，黃女汽車被突如其來的撞擊，失控衝到對向車道路...

台北市高中生死亡車禍 他疑超速監視器計算中

台北市松山區民生東、光復北路口，本月31日晚上11點，發生直行騎士撞上左轉公車致死的車禍，警方初判是公車涉嫌未禮讓直行車...

還敢來亂倒廢棄物 頭份警方鎖定逮2人

苗栗縣頭份市北橫公路陸橋下方，因長期遭偷倒廢棄物，頭份警察分局鎖定加強查緝，今天下午查獲1輛中型貨車，2人涉嫌偷倒刨除路...

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

南投縣草屯鎮87歲老翁今騎車行經平林橋下的防汛道路，疑想迴轉，後方一輛載著鋼梁的大型工程車又欲超車，雙方因此發生碰撞，老...

熱門新聞

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

國中棒球隊驚傳暴力性侵 被害家屬淚控：學校消極

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

11萬包毒咖啡！嘉義市透天厝查獲毒咖啡分裝廠警偵訊中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。