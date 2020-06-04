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中山高內壢段清晨車禍 鹽酸槽車起火2人傷
國道1號南下58公里處內壢路段，今天凌晨4點發生一起事故，一輛鹽酸槽化車與汽車碰撞後起火燃燒，消防局獲報後出動大批警消前往搶救，現場火勢猛烈，立即布水線灌救，10分鐘內即將火勢撲滅，並將2名受傷駕駛送醫，所幸無生命危險，事故原因還有待調查。
警消表示，獲報趕往現場後，發現為鹽酸槽車與汽車的碰撞事故，鹽酸槽車車頭起火，另一輛汽車疑似因閃避不及自撞外側護欄，立即布水線灌救。現場2名傷者，意識皆清楚，槽車駕駛43歲陳姓男子，左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛；汽車駕駛18歲謝姓女子，無明顯外傷，肢體疼痛，兩人已分別送醫救治。
據了解，該化學槽車為空車，兩車發生事故當時，槽車行駛於平面外側車道，疑似為閃避由高架車道變換入的汽車，而失控撞擊內側護欄肇，起火燃燒；事事故現場已於7點37分排除，目前開放全線通行。雙方駕駛人經檢測酒測值均為0，肇事原因尚待警方查證。
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