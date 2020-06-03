新北公托傳虐童 社會局長：已解聘3名涉案托育員

新北市議員張錦豪、張維倩今在新北市議會指出，有家長將孩子送到樹林一間公共托育中心，近期卻發現孩子要去公托時抗拒哭鬧，家長調監視器才發現孩子被老師施暴。圖／張錦豪提供

新北市樹林區文林公共托育中心傳有托育員涉對幼兒掐脖子、甩墊子等虐童情事。社會局長張錦麗今天表示，昨天派員到現場了解後，已經將有不當行為的3名托育員解聘。

新北市議會今天進行聯合審查議程，民主進步黨市議員張維倩、張錦豪質詢指出，文林公托中心竟有托育員涉嫌不當對待未滿3歲的幼兒。

他們表示，根據家長提供的線上監控影片，可以看到有托育員掐著小朋友脖子及往墊子甩等涉虐情事，並質疑委外的業者不止承包一處公托，要求社會局了解其他公托是否有類似情況。

張錦麗指出，經派員深入調查後已將涉虐的3名托育人員解聘，並將依兒少法進行裁處。她相信每名托育人員都有最大的愛心及耐心，絕不容許極少數害群之馬影響公托品質，以保障家長送托需求及權益。

社會局表示，文林公托中心家長因幼兒回家有情緒問題，希望了解5月26日中心的托育情形，2日上午前往中心，由主任偕同家長觀看監視器畫面後，發現不當對待情況；社會局副局長許秀能、科長林秀穗接獲通報後，2日傍晚到場了解案情，隨即召開緊急會議處置。

許秀能指出，為保障家長持續送托需求及權益，即刻解聘涉案3名托育人員，並自今天起由文林公托中心主任協調其他中心支援人力。

她表示，3名涉案托育人員今天完成陳述意見後，社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法，分別裁處新台幣6萬元、9萬元、12萬元罰鍰，並不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員3年、4年、5年。

許秀能指出，文林公托中心事前未善盡管理督導之責，事後又未依法立即通報，社會局依法裁處文林公托中心24萬元罰鍰；文林公托中心主任等3名相關人員因未及時通報，依法裁處6萬元罰鍰。