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台中刑務所官舍群火警 文化局：文資處明天現勘

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中市西區三民路一段的台中刑務所官舍群是歷史建築，目前正由市府進行修復工程，今天下午3時許，其中一棟空屋傳出火警，警、消獲報到場滅火，或是在15分鐘內撲滅，燃燒面積約100平方公尺，無財物損失，詳細的起火原因有待後續調查。

台中刑務所官舍群是歷史建築是1920年11月10日落成的獨棟丁種官宿，再半年就滿100年，市議員江肇國臉書貼文說，起火時間是今天下午3點46分，地址：西區三民路一段10號、10-1號（原門牌：監吏路1號），雖然沒有人傷亡，但燒毀的是一棟1920年代起造的日式建築，這也使得這街廓刑務所宿舍擴大區內的5棟歷史建築只剩下了4棟。

江肇國表示，日前和立法院來考察刑務所宿舍時，才正在討論這片園區的移撥與接管計畫，沒想到市府還在跑移撥程序就發生了火災了。歷史建築損壞一棟就少一棟，如果再有意外，將會影響到刑務所宿舍群、刑務所宿舍群擴大區，法院宿舍等三大整個園區的保存價值。文化局一定要加強巡查，並且落實古蹟的維護管理計畫，避免再發生遺憾。

台中市文資處表示，「臺中刑務所官舍群」北區Ｑ棟發生火災乙案，局長張大春及文資處李智富處長即趕至現場了解，現場無人員傷亡，起火原因尚待鑑定，文資處訂6月4日上午組成應變處理小組前往現勘，以訂定應變處理原則及評估後續處理方式。

文化局表示，該歷史建築管理機關為法務部矯正署台中監獄，為利全區活化再利用，市府已向財政部國有財產署申請撥用中，目前仍由台中監獄管理；另查管理機關台中監獄已依文化資產保存法相關規定擬定管理維護計畫並持續落實環境清理、巡視等工作，爰關於起火原因仍尚待鑑定。

文化局說，台中市政府有成立有形資產管理單位，今年度委託國立雲林科技大學成立有形文化資產專業服務中心協助轄內古蹟、歷史建築訪視及輔導，業將持續督促管理機關及單位和私有古蹟所有權人加強巡視及落實各項管理維護工作、並協請警察單位加強巡邏。

台中刑務所官舍群是歷史建築是1920年11月10日落成的獨棟丁種官宿，再半年就滿100年，地址：西區三民路一段10號、10-1號（原門牌：監吏路1號），雖沒有人傷亡，但少了一棟百年歷史建築。圖／台中市文資處提供
台中刑務所官舍群是歷史建築是1920年11月10日落成的獨棟丁種官宿，再半年就滿100年，地址：西區三民路一段10號、10-1號（原門牌：監吏路1號），雖沒有人傷亡，但少了一棟百年歷史建築。圖／台中市文資處提供

歷史建築 宿舍 文化局

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