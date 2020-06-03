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影／汽車遭小貨車追撞 失控衝進對向冰店
新北市黃姓女子今天開車行經新店區安康路，疑似遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，黃女汽車被突如其來的撞擊，失控衝到對向車道路旁的冰店，所幸店內尚無客人，未波及無辜。肇事的小貨車駕駛陳姓男子酒測值為零，至於車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。
新店警方今天上午11時27分獲報，新店區安康路一段往碧潭方向，發生交通事故，警方到場發現，69歲陳姓男子駕駛戴運瓦桶的小貨車，疑似未注意車前狀況，從後方追撞27歲黃姓女子所駕駛的汽車，導致汽車遍離車道，衝往對向車道撞上路邊冰店。
所幸店內當時並無客人，未波及無辜，肇事的陳男並未受傷，而被撞的黃女因手部擦傷，由救護車送往耕莘醫院安康分院。車禍雙方當事人酒測值均為零，至於車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。
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