聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汽車遭小貨車追撞 失控衝進對向冰店

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓女子今天開車行經新店區安康路，疑似遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，黃女汽車被突如其來的撞擊，失控衝到對向車道路旁的冰店，所幸店內尚無客人，未波及無辜。肇事的小貨車駕駛陳姓男子酒測值為零，至於車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。

新店警方今天上午11時27分獲報，新店區安康路一段往碧潭方向，發生交通事故，警方到場發現，69歲陳姓男子駕駛戴運瓦桶的小貨車，疑似未注意車前狀況，從後方追撞27歲黃姓女子所駕駛的汽車，導致汽車遍離車道，衝往對向車道撞上路邊冰店。

所幸店內當時並無客人，未波及無辜，肇事的陳男並未受傷，而被撞的黃女因手部擦傷，由救護車送往耕莘醫院安康分院。車禍雙方當事人酒測值均為零，至於車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。

新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天發生一輛汽車遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，失控衝進對向冰店，所幸店內無人，未波及無辜。記者王長鼎／翻攝

車禍 車道

延伸閱讀

台14線砂石車撞公車 10多名乘客受驚釀2傷

影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

國道逼車害命！他遭輕罪起訴 法院認有故意改重罪判刑

車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫

相關新聞

還敢來亂倒廢棄物 頭份警方鎖定逮2人

苗栗縣頭份市北橫公路陸橋下方，因長期遭偷倒廢棄物，頭份警察分局鎖定加強查緝，今天下午查獲1輛中型貨車，2人涉嫌偷倒刨除路...

命大！九旬翁與聯結車擦撞 雙腿骨折所幸無生命危險

屏東縣萬丹鄉發生一起聯結車輾傷單車騎士意外，90歲康姓老翁騎著單車行經西環路與和平西路交叉口時，與開著聯結車的陳姓駕駛（...

趕麻雀放沖天炮？把織襪工廠跟5部汽機車都燒了

趕鳥放沖天炮，把工廠都燒了! 彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，連同停...

8旬老翁騎車遊老梅綠石槽失憶搭車返家 鑰匙插車沒被偷

新北市八里區一名八旬老翁前天騎機車獨自到石門老梅綠槽看海藻，看完時忘了是騎乘機車去的，搭公車返家。家人詢問他才猛然想起怎...

台中刑務所官舍群火警 文化局：文資處明天現勘

台中市西區三民路一段的台中刑務所官舍群是歷史建築，目前正由市府進行修復工程，今天下午3時許，其中一棟空屋傳出火警，警、消...

台中刑務所官舍群今午火警 燃燒100平方公尺無人傷

台中市西區三民路一段的台中刑務所官舍群是歷史建築，目前正由市府進行修復工程，但今天下午3時許，其中一棟空屋傳出火警，警、...

影／汽車遭小貨車追撞 失控衝進對向冰店

新北市黃姓女子今天開車行經新店區安康路，疑似遭戴運瓦斯桶的小貨車從後方追撞，黃女汽車被突如其來的撞擊，失控衝到對向車道路...

高中生剛領駕照就疑超速命喪輪下 車速將由監視器計算

台北市松山區民生東、光復北路口，本月31日晚上11點，發生直行騎士撞上左轉公車致死的車禍，警方初判是公車涉嫌未禮讓直行車...

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

南投縣草屯鎮87歲老翁今騎車行經平林橋下的防汛道路，疑想迴轉，後方一輛載著鋼梁的大型工程車又欲超車，雙方因此發生碰撞，老...

影／優等公共托育中心竟對幼童施暴 新北社會局重罰24萬元

新北市議員張錦豪、張維倩今在新北市議會指出，有家長將孩子送到樹林一間公共托育中心，近期卻發現孩子要去公托時抗拒哭鬧，家長...

非法「半價促銷」牙齒美白 北市姐妹檔一年吸金600萬

台北市一對藍姓姐妹檔去年間利用美容工作室，以一般牙醫診所行情的一半價格，違法為消費者進行診斷及製作牙齒美白貼片，吸引愛美...

輾死朱高正酒醉兒被起訴 他也輾死醉漢卻沒事

易姓男子開車涉嫌輾過醉倒車道上前立委朱高正的兒子致死，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴。基隆市3年前也曾發生貨櫃車輾斃醉漢...

熱門新聞

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

國中棒球隊驚傳暴力性侵 被害家屬淚控：學校消極

11萬包毒咖啡！嘉義市透天厝查獲毒咖啡分裝廠警偵訊中

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。