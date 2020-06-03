高中生剛領駕照就疑超速命喪輪下 車速將由監視器計算

台北市松山區民生東、光復北路口，本月31日晚上11點，發生直行騎士撞上左轉公車致死的車禍，警方初判是公車涉嫌未禮讓直行車，不過事後發現，騎士也有超速嫌疑，但司機肇責仍較大。

據了解，李姓騎士（18歲）駕車行經的道路速限為50，但他疑似超速；林姓司機（53歲）疑未禮讓直行車，直接快速左轉，完全未先停下查看；兩方都有肇責。

警方呼籲，大車轉彎都有死角；公車駕駛行經路口，須先停下左右查看，做好指差確認，降低危險。

李父到派出所作筆錄時，不願透露太多家務事。據了解，他兒子還在唸高中，平時在熱炒店打工，上個月才考到駕照，自己買了機車，李父也不知情。

現場目擊民眾說，李的車速超快；林姓司機則向媒體表示，以為機車閃得過，就直接左轉。警方詢後將林依過失傷害致死罪嫌送辦，詳細肇責仍須由交通大隊進一步釐清。