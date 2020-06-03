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還敢來亂倒廢棄物 頭份警方鎖定逮2人
苗栗縣頭份市北橫公路陸橋下方，因長期遭偷倒廢棄物，頭份警察分局鎖定加強查緝，今天下午查獲1輛中型貨車，2人涉嫌偷倒刨除路面工程廢棄物，通報縣府環保局會同稽查，依廢棄物清理法開單並責令改善。
警方說，頭份分局斗坪所巡佐吳順富、警員蔡峻泓今天下午3點多執行巡邏勤務，時發現江姓男子（33歲）、楊姓男子（31歲）在北橫公路陸橋下，利用1輛中型貨車正在傾倒刨除路面工程廢棄物，隨即通報所長林敬堯率員到場支援，並通報環保局派員下午4點半到場會同稽查，江男、楊男當場承認犯行。
頭份分局分局長邱紹雄表示，違法棄置廢棄物影響環境，警方列為重點查緝，呼籲鄉親若發現疑似非法傾倒廢棄物行為，請立即撥打110電話，警民合作打擊非法亂倒廢棄物。
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