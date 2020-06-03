煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

南投縣草屯鎮87歲老翁今騎車行經平林橋下的防汛道路，疑想迴轉，後方一輛載著鋼梁的大型工程車又欲超車，雙方因此發生碰撞，老翁連人帶車被撞倒，身體多處創傷，緊急送醫後仍因傷重不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

南投縣消防局表示，今上午10時30分許獲報，草屯平林橋下防汛道路發生機車與工程車事故，隨即調派鄰近草屯、碧興等分隊人員及救護車馳援，到場時1名老翁倒在車頭前，地面留有血跡，另1人身體不適，經緊急處置後均送醫救治。

但院方表示，該名老翁到院前已失去生命跡象，而其胸部變形、頭部有創傷，身體也有多處擦挫傷，經1小時急救，最後因此傷重不治；另名因身體不適的到院男子則有頭暈等症狀，初診可能是太緊張，血壓過低，但後續仍觀察有無腦震盪。

據了解，47歲許姓司機駕駛大型工程車載運H型鋼梁，行駛平林橋下防汛道路時，疑要超過前方機車，未料機車突靠近，當下雖踩煞車，但車體且車斗載重煞不住，雙方碰撞，鋼梁也因急煞而向前滑動壓扁工程車的車頭，現場一片狼藉。