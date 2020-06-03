命大！九旬翁與聯結車擦撞 雙腿骨折所幸無生命危險

屏東縣萬丹鄉發生一起聯結車輾傷單車騎士意外，90歲康姓老翁騎著單車行經西環路與和平西路交叉口時，與開著聯結車的陳姓駕駛（37歲）並行，聯結車卻不慎撞上康姓老翁，造成康姓老翁多處擦傷且雙腿骨折，路過民眾見狀，誤以為聯結車輾斃康姓老翁，嚇得趕警報警處理，所幸送醫治療後已脫險。

警方調查，6月1日上午7時許，康姓老翁騎著單車從萬丹鄉往社皮方向，行經西環路與和平西路交叉口時，與同向砂石車並排停等紅燈，綠燈後雙方並行，疑似事陳姓聯結車駕駛轉彎時未發現康姓老翁，於是雙方發生擦撞，導致康姓老翁倒地單車後方被聯結車輾壓變形。

發生碰撞當下，陳姓駕駛立即下車查看，所幸沒發生更嚴重的輾壓意外，事發當時正值尖峰時刻，不少民眾路過此處，發現車禍後，便立即報警處理，待警方到場前，路旁就有不少民眾上前關心康姓老翁的狀況。

一名目擊者表示，當時正載女兒去上學，且騎在聯結車後方，目睹這場車禍，由於視線被聯結車遮蔽，只看到聯結車行駛時撞上康姓老翁，隨後，老翁的身影便隱沒在聯結車車體，當下以為他已經被車輾斃，為了不讓坐後座的女兒目睹血腥畫面，便趕緊離去。