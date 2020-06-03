影／優等公共托育中心竟對幼童施暴 新北社會局重罰24萬元

新北市議員張錦豪、張維倩今在新北市議會指出，有家長將孩子送到樹林一間公共托育中心，近期卻發現孩子要去公托時抗拒哭鬧，家長調監視器才發現孩子被老師施暴，但還要再調閱其他監視器畫面卻被洗掉。新北社會局指出，涉案托育員已開除，後續再繼續調查中。

張錦豪、張維倩說，新北大力推行公托中心，樹林一間公共托育中心被評鑑為優等，但托育人員卻用力夾幼童雙臉，甚至用雙手夾住幼童脖子讓孩子騰空2秒以上，直到家長發現孩子不願去公托，調閱監視器才發現托育員惡行。

張錦豪說，監視器畫面顯示，5月26日11時13分有孩子被老師雙手疑似用力夾雙臉，甚至有手推背部的狀況，還有孩子被老師雙手夾住脖子後，往上拉2秒等出粗暴動作，這畫面讓家長情何以堪。

張維倩指出，該公托委託業者經營，而業者除了新北外還承攬桃園的公托，事後家長要調閱其他監視器畫面，卻發現有被刪除狀況，社會局要借入調查，是否有其他受害幼童與不適任的教保員。

新北社會局表示，調查後將涉案的3名托育人員解聘，並依兒少權法分別裁處6萬、9萬、12萬元罰鍰，並不得擔任兒少福利機構之負責人或工作人員3年、4年、5年。