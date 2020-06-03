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趕麻雀放沖天炮？把織襪工廠跟5部汽機車都燒了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

趕鳥放沖天炮，把工廠都燒了! 彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，連同停放的5部汽機車都被燒，所幸火勢半小時即撲滅，未有人員傷亡。

彰化縣消防局第二大隊副大隊長江錦松表示，今天近中午11點37分 據報社頭郷湳底一巷發生火警，共派出社頭、員林分隊各式消防車14輛、消防人員30人搶救，由於現場多是橡膠纖維絲等易燃原料，火勢燃燒迅速，不過消防員全力搶救，也在12時22分就將火勢撲滅。

工廠人員表示，早上員工都在工廠內作業時就有聽到外面有農民用沖天炮在趕鳥，沒多久就聽到工廠門外有爆裂聲，由於廠區內有堆放橡膠纖維絲等原料，大火一下子就燒起來了，連停放在門口的二部汽車與三輛機車都被燒到，幸好人員迅速撤離，才沒人受傷，廠區旁也有看到掉落的沖天炮。

江錦松說，火場燃燒面積約25平方公尺，是否是起因於農民放沖天炮，還需再進行火調以釐清。

彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災。圖／消防局提供
彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災。圖／消防局提供
彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災，連同停放的5部汽機車都被波及。圖／消防局提供
彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災，連同停放的5部汽機車都被波及。圖／消防局提供
彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災。圖／消防局提供
彰化縣社頭鄉今天中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，引發火災。圖／消防局提供

農民

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