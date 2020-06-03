醫美診所使用非法藥物器材牟利 醫師違法送辦

謝姓醫師以合法經營的醫美診所，使用未經衛生福利部許可輸入的醫美藥物及器材牟利，經刑事局中部打擊犯罪中心查獲，初估不法獲利逾新台幣千萬元，謝男訊問後被依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，警方接獲情資指出，37歲謝姓醫師涉嫌利用網路社群平台，向消費者宣稱診所使用的醫美藥物及醫療器材均為公司原廠貨，待消費者於診所諮詢療程後，再以未經衛福部核准許可輸入的醫美藥物，及醫療器材販售給消費者牟利。

案經報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局偵查第六大隊第二隊與新北市警察局海山分局、台北市警察局中山分局、高雄市警察局苓雅分局，及保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊等單位共組專案小組追查。

專案小組跟監蒐證後，發現謝男在台北市、新北市及高雄市的住處及診所，利用合法經營的醫美診所，使用未經衛福部核准輸入許可的Ulthera音波拉提超音波儀器及儀器探頭施打客戶牟利事證，在今年5月14日前往謝男住處及診所偵辦。

辦案人員在謝男位於新北市三重區的租屋處，查扣胎盤劑及不明藥劑等劣藥，再於台北市中山區謝男經營的醫美診所，查獲未經衛福部核准輸入許可的Ulthera音波拉提超音波儀器、儀器探頭、皮膚植入劑及拉提線材等醫療器材，並將謝男帶回偵辦。

警方指出，若經衛福部核准輸入的原廠音波拉提超音波儀器，每部約新台幣250萬至300萬元，謝男以100多萬元的價格取得非法儀器，並將每顆只能擊發2400發聚焦音波能量的儀器探頭程式破解，改造成每顆可擊發1萬發，並使用非法藥物，藉此牟取不法利益。

警方初估，謝男經營診所5年多，有數百人受害、不法獲利上千萬元，全案訊問後依違反藥事法罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。