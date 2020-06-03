少年酒駕冒名應訊 信義警送辦及檢討

媒體報導，17歲游姓少年酒駕後竟謊報許姓友人身分應訊，直到許男收到緩起訴書才得知並報警。北市警方今天說，已依法將游少送辦並協助撤銷許男處分，並將加強人員教育訓練。

自由時報今天報導，游姓少年酒後騎車被警方攔查，酒測值0.68毫克，游少當場謊報19歲許男身分，且移送過程竟無人察覺，直到許男5月初收到緩起訴書，才得知此事並報警，卻仍收到催繳新台幣8萬元的緩起訴處分金通知書，氣得找民代討回公道。

台北市警察局信義分局今天召開記者會，三張犁派出所所長林俊燁表示，游姓少年於4月26日酒後騎車被警方攔查，警詢過程中，他謊報許姓友人身分，且流利陳述許男的出生日、身分證號、父母姓名和戶籍地址等資料。

此外，因國民身分證影像檔為民眾申請身分證時所登錄的影像，無法即時呈現當事人現時相貌，使得承辦員警未能立即查知他冒名應詢，便依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

事後許男收到緩起訴處分書，驚覺其身分遭冒用，於5月5日至三張犁派出所報案。

警方立即於5月6日通知游少到案說明，並依偽造文書及公共危險罪移請台北地院審理，並副知北檢知悉；另開立游少酒駕及無照駕駛罰單，且於5月20日函請台北市交通事件裁決所撤銷處分，讓許男權益不致受損。

信義分局呼籲，民眾切勿冒用他人身分應詢，以免觸法；同時，也將加強分局各外勤所隊人員教育訓練，於偵辦刑案時確實利用國民影像查詢等系統，核實比對犯嫌身分。