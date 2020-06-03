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民雄1開放式鐵皮屋火警 疑似冰箱起火

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局獲報，嘉義縣民雄鄉秀林村大吉國中及國道3號交界處1間1層樓的開放式鐵皮屋，今天中午12時許疑似冰箱起火，延燒整間建築約10平方公尺左右，消防人員到場時發現無人員受困受傷，下午1時許撲滅火勢，詳細起火原因有待消防局火調人員調查。

鐵皮屋疑似為神明廳，旁邊的木頭桌椅都被燒得一片焦黑，幸好沒有延燒鐵皮屋旁的水泥建築及雜草，蕭姓目擊者表示，火災當時他剛好在住家後方的陽台上曬衣服，偶然看到後面的鐵皮住家起火，火勢很大無法靠近且有塑膠味，他到現場發現住家都沒有人，趕緊打119請消防人員到場滅火。

據了解，去年同個地點也曾發生住宅火警，附近居民表示，這裡有1名女性住戶，但平時很少聯繫，可能火災當時不在家逃過一劫。

嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火，裡面一片焦黑。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉秀林村1間1層樓的開放式鐵皮屋今天中午12時許疑似冰箱起火，裡面一片焦黑。記者陳玫伶／攝影

嘉義 建築 火災

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