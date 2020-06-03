疑似未注意車前狀況 砂石車追撞公車2輕傷

南投埔里鎮今天上午發生砂石車追撞公車車禍，砂石車行經台14線埔霧公路61公里處疑似未注意車前狀況，追撞在路旁載客的公車，砂石車司機胸部瘀傷，等公車的老婦人跌倒，2人輕傷無大礙。

南投縣警察局一名員警指出，一輛南投客運從仁愛鄉奧萬大森林遊樂區要前往埔里鎮市區，今天上午在台14線埔霧公路61公里處停車要載客時，突然被後方的砂石車撞上，公車右後方的車尾以及砂石車車頭都有毀損。

警方指出，由於撞擊力道強大，公車被撞到對向車道，公車和砂石車占據大部分車道，公車上的乘客趕緊下車，在路邊等候；砂石車司機因胸部撞到方向盤有瘀傷，另有一名等候公車的老婦人也因驚嚇跌倒，2人都無大礙。

警方表示，受到這起車禍影響，該路段曾一度塞車，不過中午交通已恢復正常，初步研判，砂石車疑似未注意車前狀況，才會撞上公車，至於肇事詳細原因，仍需調查釐清。