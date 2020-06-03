快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

疑似未注意車前狀況 砂石車追撞公車2輕傷

中央社 / 南投3日電

南投埔里鎮今天上午發生砂石車追撞公車車禍，砂石車行經台14線埔霧公路61公里處疑似未注意車前狀況，追撞在路旁載客的公車，砂石車司機胸部瘀傷，等公車的老婦人跌倒，2人輕傷無大礙。

南投縣警察局一名員警指出，一輛南投客運從仁愛鄉奧萬大森林遊樂區要前往埔里鎮市區，今天上午在台14線埔霧公路61公里處停車要載客時，突然被後方的砂石車撞上，公車右後方的車尾以及砂石車車頭都有毀損。

警方指出，由於撞擊力道強大，公車被撞到對向車道，公車和砂石車占據大部分車道，公車上的乘客趕緊下車，在路邊等候；砂石車司機因胸部撞到方向盤有瘀傷，另有一名等候公車的老婦人也因驚嚇跌倒，2人都無大礙。

警方表示，受到這起車禍影響，該路段曾一度塞車，不過中午交通已恢復正常，初步研判，砂石車疑似未注意車前狀況，才會撞上公車，至於肇事詳細原因，仍需調查釐清。

公車 砂石 埔里

延伸閱讀

台14線砂石車撞公車 10多名乘客受驚釀2傷

放學驚魂！補習班遊覽車車禍 20多名學童有驚無險

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

相關新聞

8旬老翁騎車遊老梅綠石槽失憶搭車返家 鑰匙插車沒被偷

新北市八里區一名八旬老翁前天騎機車獨自到石門老梅綠槽看海藻，看完時忘了是騎乘機車去的，搭公車返家。家人詢問他才猛然想起怎...

輾死朱高正酒醉兒被起訴 他也輾死醉漢卻沒事

易姓男子開車涉嫌輾過醉倒車道上前立委朱高正的兒子致死，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴。基隆市3年前也曾發生貨櫃車輾斃醉漢...

高雄2歲男童包尿布、赤腳 雨夜開鎖外出趴趴走警急照護

高雄小港2歲男童，在雨夜包著尿布、赤著腳，跑出家門到街上「亂竄」，鄰居見狀，擔憂男童安危報警，小港警分局桂陽所員警到場，...

1999專線與110報案無差別？ 中市警局：打110處理最快

台中市警察局長楊源明今天回應議員表示，市警局每月受理110報案電話平均2500通以上，打1999反映交通違規事件，警察也...

不吃早餐就出門？ 7旬老婦餓到頭暈坐路邊 警送饅頭充飢

桃園市平鎮一名72歲彭姓老婦今天疑沒吃早或有其他原因餐就出門準備買菜，宋屋派出所員警發現她時，飢餓虛弱癱坐在派出所對面的...

落實小案件 新營警查偷拖鞋意外查出通緝犯

台南市新營警分局柳營分駐所接獲民眾在網路社群稱拖鞋放在家門口被偷，還po文抱怨抓不到人，警方積極追查，逮捕李嫌，還查出其...

7旬老騎士車禍插進轎車 衛所主任CPR10分鐘沒救回遺憾

苗栗縣頭份市北橫公路在市立殯儀館附近路口，今天上午約7點50分，發生轎車、 機車相撞車禍，頭份市衛生所主任徐春仕剛好上班...

基層打火還要經營臉書？ 中市消防：純鼓勵不必有壓力

民進黨台中市議員黃守達指消防局內部評核文件，各大隊到分隊都要經營臉書粉絲專頁、統計新聞數「消防不但要打火，還得兼打廣告」...

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

前立委朱高正之子朱仰丘，今年1月間因酒醉在環河路外側車道上睡著，遭行經的易姓駕駛輾壓，經緊急送醫仍宣告不治。台北地檢署勘驗行車紀錄器，調查後認為易男未注意車前狀況，確有過失，今依過失致死罪起訴。

台14線砂石車撞公車 10多名乘客受驚釀2傷

南投縣埔里鎮一輛砂石車今上午行經台14線埔霧公路約61.7K處附近，疑因未注意車前狀況，追撞前方準備停靠路旁載客的公車，...

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

一輛小貨車昨天行經彰化縣台61線快速道芳苑路段，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，被後方車輛行車記錄器拍到po...

因海巡署長是嘉義人？ 海巡首艘4千噸嘉義艦成話題

海巡署4000噸級海巡艦中的首艘艦，昨天蔡英文總統主持命名暨下水典禮，海巡艦以「嘉義」命名，海巡署長陳國恩是嘉義人，引起...

熱門新聞

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

昔日嘴塞紙一戰成名 新北市議員王淑慧涉貪起訴

影／汐止25歲女騎士紅燈煞車 遭公車撞飛骨折險碾過

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。