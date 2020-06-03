未報備改課程帶學生河畔教學 女童落水老師道歉

黃姓女老師日前未向學校報備，變更課程帶18名學生到基隆河畔生態教學，一名女童不慎落水，幸自行游上岸，教育處今天表示，校長已陪同老師向家長致歉，這週也會開會討論懲處。

基隆市政府教育處指出，八堵國小黃姓女老師5月26日上午1、2節上完自然課後，第3節課原本是數學課，黃姓女老師上午10時許變更課程，帶著三年級18名學生到基隆河畔生態教學，過程中，一名女童不慎落水，所幸最後自行游泳上岸。

家長事後得知，認為黃姓女老師變更課程未向學校報備，且事發後又未立即通知家長，其次，帶著學童到危險水域校外教學，卻未見保全措施，且黃姓女老師事後向女兒道歉時，提到以後不會再帶學生戶外教學，使得女兒成了「全民公敵」。

基隆市議員楊秀玉表示，事發水域水底漩渦很強，印象中曾發生學童溺斃事件，雖然八堵國小是實驗學校，且老師出發點是良善，卻未按照校方規範，所幸這名學童會游泳，否則後果不堪設想。

教育處副處長陳淑貞向中央社記者說，校長事後也陪同黃姓女老師向家長致歉，女老師也願意接受懲處，學校這週會召開考績會議討論相關懲處。教育處對相關戶外教學已有明確規範，會再向各校宣導落實規範，讓學童在安全無虞下戶外教學，讓家長放心，學生也能安心學習。