女子返國夾帶90顆保育類鸚鵡蛋闖關 查獲送辦

葉姓女子今年3月間自國外夾帶90顆保育類的鸚鵡蛋欲闖關入境，遭海巡人員當場查獲，她辯稱攜帶的是「雞蛋」，海巡署將這批鳥蛋送驗確定為保育類物種後，今天依法將葉女送辦。

海巡署偵防分署台中查緝隊副隊長賴威翔今天表示，台中查緝隊接獲檢舉，指出有不法分子將利用防疫期間，意圖走私價格昂貴的保育類禽鳥蛋入境。查緝隊立即會同農委會動植物防疫檢疫局新竹分局加強偵辦。

辦案人員於今年3月16日在桃園國際機場第二航廈檢疫櫃台，查獲27歲葉姓女子以行李箱夾帶90顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」及「紅額亞馬遜鸚鵡」蛋。

辦案人員查出，葉女於今年3月7日搭機前往荷蘭，再從荷蘭至中南美洲，葉女堅稱這批90顆蛋是她在自助旅行時於某日在某城市的菜市場，向不認識的民眾購買的「雞蛋」，準備烹調食用。她購買時是用美金交易，換算每顆金額約新台幣2至5元。

查緝隊會同動植物防疫檢疫局新竹分局將查獲90顆保育類鳥蛋先送農委會家畜衛生試驗所檢驗，再轉交特有生物研究保育中心鑒定，確定為保育類物種。海巡署收到鑒定公文後，將葉女依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例等罪嫌，今天函送台中地方檢察署偵辦。

海巡署指出，「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為農委會及美國華盛頓公約所列第一級及第二級保育類野生動物，因原生地遭破壞及盜捕因素，所剩野生數量極為稀少，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價可達新台幣20萬元。

海巡署呼籲，目前國外禽鳥傳染病「新城病」疫情不明，若入侵台灣，恐造成生態與農業浩劫及危害生命財產安全，請民眾切勿以身試法。