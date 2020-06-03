8旬老翁騎車遊老梅綠石槽失憶搭車返家 鑰匙插車沒被偷

新北市八里區一名八旬老翁前天騎機車獨自到石門老梅綠槽看海藻，看完時忘了是騎乘機車去的，搭公車返家。家人詢問他才猛然想起怎麼沒有機車騎回來。家人擔心機車被偷，晚間緊急向金山警分局求助，員警趕至現場果然發現機車鑰匙還插在車上未被走，機車沒有被偷，幫忙取下保管，老翁昨天回來牽回愛車。

金山警分局老梅派出所警員黃丈瑀前晚6點多，接獲許姓民眾來電稱，其年近8旬患的父親有輕微失智症，早上騎乘重機車至老梅綠石槽遊玩，結束時竟想不起來有騎乘機車，而將機車遺忘在現場，改搭乘公車返回八里住家，據其父親回憶，機車疑似停放在靈虛宮旁，且機車鑰匙插在車上未取走，擔心被偷走，因為太遠，請警方協助是否車子還在。

黃丈瑀立即聯繫線上執勤警員盧靜盈前往附近找尋，經地毯式搜尋，果然在靈虛宮旁找到老翁的機車，而且鑰匙還插著，為免被偷，馬上將鑰匙取下代為保管，並通知報案人，昨天開車載著其父親至老梅所，員警陪同前往靈虛宮現場取車。