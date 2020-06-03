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輾死朱高正酒醉兒被起訴 他也輾死醉漢卻沒事

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

易姓男子開車涉嫌輾過醉倒車道上前立委朱高正的兒子致死，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴。基隆市3年前也曾發生貨櫃車輾斃醉漢案件，檢方認為，天色昏暗，死者又穿黑色衣褲，車輛行進間難以辨識，加上鍾姓肇事者事後與死者家屬和解，處分不起訴。

朱高正的兒子朱仰丘今年1月13日晚上10點多，酒後搭乘計程車行經環河路，接近新店中正路口時，他要求下車。司機認為危險，欲左轉中正路再停車，但朱自行開車門跳車，倒在車道睡覺，被易男駕車輾過，送醫急救傷重不治。北檢偵辦時將雙方移付調解，但因沒有共識破局，檢察官偵結起訴。

基隆市田姓男子2017年3月17日晚上醉倒在基隆市中山四路，鍾男駕駛貨櫃車經過時未發現田男，右車輪輾過田的頭部，造成頭顱破裂，當場死亡。鍾不知闖禍，未停車察看直接駛離，被警方循線逮捕送辦。

檢察官偵訊時，鍾男辯稱當晚下雨，道路上都是水窪，且沒有路燈，視線不好。肇事路段都只有貨櫃車進出，沒有人會行走。他是隔天早上警察找上門，才知道開車輾死人。

檢察官調查，肇事地點前後100公尺均無人行道，死者身穿黑色上衣、黑色長褲，當地雖有路燈但仍屬昏暗，貨櫃車駕駛人實難發現田男躺在車道上。

檢察官發現鍾男雖駕車駛離現場，但並無淹滅迹證行為，認定辯稱不知道肇事屬實，加上他已與死者家屬達成和解，偵查終結，予鍾男不起訴處分。

律師彭傑義指出，駕駛人應注意、能注意而不注意，導致肇事稱為過失。駕駛人在路上開車，如果不預見會有人躺在車道上，客觀條件又無能力發現有人躺在車道上，駕駛輾過對方，也不能認定有過失。因檢方起訴、不起訴的認定「標準」，在肇事者有沒有過失。肇事者與被害人家屬是否達成和解，並不影響檢方認定。

至於請求民事賠償部分，彭傑義說，車禍雙方若未能和解，肇事者被依過失致死罪嫌起訴，法院開庭後，被害人家屬就可提出附帶民事訴訟求償。如果檢方認為肇事者無過失不起訴，被害人家屬可自行提出民事告訴求償，只是民事庭裁判，通常會參酌刑事調查、審判結果。

前立委朱高正的兒子醉到車道被輾過後傷重不治，北檢依過失致死罪嫌將肇事者起訴。圖／聯合報系資料照片
前立委朱高正的兒子醉到車道被輾過後傷重不治，北檢依過失致死罪嫌將肇事者起訴。圖／聯合報系資料照片

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