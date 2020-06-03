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1999專線與110報案無差別？ 中市警局：打110處理最快
台中市警察局長楊源明今天回應議員表示，市警局每月受理110報案電話平均2500通以上，打1999反映交通違規事件，警察也會派員處理，但他建議，如有治安和交通違規打110報案，直接由警局處理，最快速。
台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員林祈烽和施志昌問到110報案電話與市民1999服務專線有何不同？林祈烽說，1999市民專線話務資料，去年1月至今年4月，16個月來，第一名都是市民反映交通違規問題，每月400~600多通的交通違規事件，每月超過500通以上，這個報案數有沒有比警察局的110話務量還要大？
林祈烽問，市民打1999反映事件五花八門，檢舉交通違規案件又要轉警察局處理，警局事後是否還要再回覆1999專線，然後再回覆陳情或檢舉的民眾？還是警局統一處理後就結案？這樣的程序是不是太過繁鎖複雜？到底打1999和打110報案有什麼不一樣？還是打這兩支電話報案都有相同的效果？
警察局長楊源明表示，110報案電話過去3年的平均統計，每月超過2500通以上；1999市民專線反映交通違規案件多，但民眾分不清楚，習慣打1999就打市民專線去反映交通違規案件，所以每月的話務量偏高。
楊源明說，站在警方立場，希望民眾都打110的報案電話，特別是針對治安和交通有關的案件，尤其是緊急事件，打110處理最快；至於一般的行政服務，或是對政府行政部門的作業執行問題，還是打1999專線去反映即可。
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