高雄2歲男童包尿布、赤腳 雨夜開鎖外出趴趴走警急照護

高雄小港2歲男童，在雨夜包著尿布、赤著腳，跑出家門到街上「亂竄」，鄰居見狀，擔憂男童安危報警，小港警分局桂陽所員警到場，就將男童一把抱起，細心安撫男童情緒，挨家挨戶打聽，終於將男童平安送回。

上月30日晚上10點多時，小港警分局接獲報案，指有男童在飄著細雨的夜晚，在復華路上亂竄。桂陽所隨即派遣員警到場，抱起無助的小男孩，頻頻為他拭淚，暖心安慰。

隨後，警方挨家挨戶詢問，但卻沒有人認出這名光著腳又淋成落湯雞的男童，員警輾轉聯繫到該里里長，深諳地方事物的里長一到場，果然一眼就認出這名男孩身分。