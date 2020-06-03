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不吃早餐就出門？ 7旬老婦餓到頭暈坐路邊 警送饅頭充飢
桃園市平鎮一名72歲彭姓老婦今天疑沒吃早或有其他原因餐就出門準備買菜，宋屋派出所員警發現她時，飢餓虛弱癱坐在派出所對面的人行道長椅，趕緊上前關心，確定她肚子餓血糖下降頭暈不適，連忙幫她準備早餐好好休息。
平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區的彭姓老婦，今早獨自騎機車要前往市場買菜，疑因未食用早餐或其他原因，導致血糖過低，感到頭暈身體不適，於是將車輛停路旁後，人就癱軟無力的倚靠在人行道的長椅上休息。
派出所值班員警陳馗元看見對街婦人身體似乎不舒服，和同警員李仲修上前關心，還因為天氣炎熱，員警擔心婦人中暑，於是先攙扶她回到派出所休息提供飲料消暑，並通知消防局到場協助救護。
經過短暫休息，老婦氣色漸漸變好，並表示可能因為沒吃早餐導致虛弱頭暈，稍作休息即可，不願就醫，員警於是到附近商店買饅頭讓老人家食用以便趕快恢復體力，員警的熱心助人，讓彭姓老婦留下深刻印象，離開派出所時還多次向員警道謝。
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