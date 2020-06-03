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7旬老騎士車禍插進轎車 衛所主任CPR10分鐘沒救回遺憾
苗栗縣頭份市北橫公路在市立殯儀館附近路口，今天上午約7點50分，發生轎車、 機車相撞車禍，頭份市衛生所主任徐春仕剛好上班開車途經，發現77歲鄧姓騎士撞進轎車副駕駛座，人卡在擋風玻璃，他下車心肺復甦術（CPR）搶救，老翁後來送醫傷重不治，徐春仕遺憾沒有救回老翁一命。
警方初步調查，72歲張余姓老婦人今天駕駛轎車，在頭份市北橫公路、防汛道路口，與鄧姓老翁所騎的機車相撞，撞擊力相當猛烈，轎車衝上分隔島，鄧姓老翁彈飛撞破擋風玻璃人卡住，車子碎片散落一地，徐春仕下車察看，鄧姓老翁已失去呼吸心跳，徐春仕趕緊在轎車內CPR急救，交由趕來救護的苗栗縣政府消防局頭份消防分隊接手急救，並送為恭醫院急救，仍回天乏術。
這起車禍雙方都沒有酒駕，老婦人受到驚嚇，說不清楚車禍經過，案由警方進一步調查，釐清事故原因。徐春仕說，當時鄧姓老翁嘴唇已經發黑，他實施心肺復甦術（CPR）約10分鐘，沒有救回老翁相當遺憾，車禍路口北橫公路號誌是閃黃燈，防汛道路是閃紅燈，路口交通安全問題值得檢視。
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