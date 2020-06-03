桃市熟女戀愛分手情緒不穩 偏僻廟前聽歌失聯警急尋

桃園市蘆竹區36歲鍾姓熟女子最近與相戀多年男友分手，感情受挫讓她情緒不穩，昨天深夜她獨自開車外出，家人發現她今天凌晨未返家，又手機失聯，擔心意外，緊急報案協尋，警方透過手機GPS定位，鎖定蘆竹長安路一處偏僻路段，警方今天上午表示，警員據報立即派員搜尋1小時多，在一間偏僻土地廟前，發現鍾女黑色轎車、她情緒不好、獨自在車內戴耳機聽音樂解懷，絲毫不知人身危險，警員、家屬耐心勸導，才讓鍾女釋懷回家。 桃園市鍾姓熟女子感情受挫、情緒不好，深夜獨自開車在偏僻土地廟前，不知自身危險，家人擔心，警方搜尋協助返家。記者曾增勳／翻攝