基層打火還要經營臉書？ 中市消防：純鼓勵不必有壓力

民進黨台中市議員黃守達指消防局內部評核文件，各大隊到分隊都要經營臉書粉絲專頁、統計新聞數「消防不但要打火，還得兼打廣告」黃守達要求消防局務必停止這些無謂的評核，讓消防真正回歸專業。消防局長曾進財表示，在不影響既有防救災勤務下所做的網路經營，純鼓勵沒給壓力！

市黃守達質疑，事實擺在眼前，台中市消防局的專頁都是底下的各分隊粉專在分享、留言、按讚，這些動作是被強制規定並且明文詳列評分標準，這與之前消防局說沒有強制經營專頁的說法顯然大相徑庭。

黃守達拿出消防局內部評核文件指出，清楚記載單位績效評比項目及配分權重：「發布亮點新聞該則經新聞媒體刊登，每家加一分，最多加5分」「捐贈案、演習訓練案之新聞稿由外勤單位與內勤單位合作經新聞媒體刊登者，1家時各加1分，2家以上各加2分；應發而未發布的新聞，內勤單位及外勤單位各扣１分。」加扣分機制，還有消防局臉書各大隊分享數據統計表，詳列了各大隊期間臉書分享數與比例。消防局長卻不斷挑針說這是純鼓勵性質，非強制。