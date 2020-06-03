頭份機車與汽車碰撞 7旬老翁傷重不治

苗栗縣頭份市北橫公路地下道路口，今天傳出死亡車禍，77歲鄧姓老翁騎機車與一輛自小客車發生碰撞，因力道過大，老翁還撞破擋風玻璃，卡在引擎蓋上，當場失去生命跡象。

苗栗縣消防局上午7時許接獲通報，頭份市北橫公路地下道附近有車禍事故，立即派遣頭份分隊人車前往，抵達現場看到一輛紅色自小客車以及遭撞毀的機車，汽車擋風玻璃碎裂，還有一名傷患趴臥在引擎蓋上。

頭份市衛生所主任徐春仕當時剛好經過該路段，也趕緊下車協助，但滿臉是血的鄧姓老翁已沒有呼吸和心跳，雖然徐春仕立即施以CPR急救，並經救護車送往為恭醫院救治，仍因傷勢過重，宣告不治。

警方調查，自小客車是由72歲張姓女子所駕駛，通過北橫公路地下道後行駛於外側車道，到閃燈路口時，與從一旁防汛道路騎出的鄧姓老翁發生碰撞，2人都沒有酒駕，至於詳細肇事原因和責任歸屬，還有待進一步釐清。