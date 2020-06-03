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朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

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朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前立委朱高正。 聯合報系資料照
前立委朱高正。 聯合報系資料照

前立委朱高正之子朱仰丘，今年1月間因酒醉在環河路外側車道上睡著，遭行經的易姓駕駛輾壓，經緊急送醫仍宣告不治。台北地檢署勘驗行車紀錄器，調查後認為易男未注意車前狀況，確有過失，今依過失致死罪起訴。

檢方調查，今年1月13日深夜10時許，朱仰丘酒後搭乘計程車，當時車輛開在環河路外側車道，接近新店中正路口時，他向司機要求要下車，司機原本說這裡危險，欲開往前左轉中正路再停車，他卻自行開車門跳車，進而倒在車道上睡覺。

約莫於10時58分，年約20幾歲的易姓男子駕車載著女性友人行經案發現場，沒注意到車道上躺著朱仰丘，直接輾壓過去，才發現白白的東西是人，趕緊報警並停留原地。

旁邊內側車道的車輛駕駛見狀，也連忙打電話叫救護車。朱仰丘緊急送醫後，宣告不治。據了解，易男沒飲酒反應，他供稱自己當時看見白白的東西，但反應不及煞車。

檢方勘驗計程車行車紀錄器，並傳喚計程車司機作證，查出朱男是酒醉盧著要下車，而司機在他下車後因擔憂危險馬上報警。朱高正的助理在案發後隨即趕往醫院，最後由朱仰丘的弟弟代為提告。檢察官將雙方移付調解，但因沒有共識而破局。

檢方勘驗計程車及鄰車的行車紀錄器並傳喚證人作證，認為車禍發生於深夜的車道上但光線照明充足，易男應注意車前狀況而未注意，確有過失，今依法起訴。

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