號召捲袖捐血 東勢警200顆茶葉蛋大方送
為慶祝警察節，台中市警局東勢分局聯合和平分局、山城慈善會與台中捐血中心，今日在東勢國小前舉辦捐血活動，活動從6月3日上午9點30分至下午4點止，呼籲民眾踴躍參與，共襄盛舉。
捐血除可領取捐血中心準備的精美小禮品外，東勢分局也準備手機支架及200顆茶葉蛋送給參與捐血民眾。為號召更多警察同仁及民眾參與捐血活動，東勢分局分局長陳家銘率先挽袖捐血，許多員警及民眾紛紛響應，一同捐出自己的熱血，幫助有需要的人，讓今年的警察節意義非凡。
東勢分局分局長陳家銘表示，新冠肺炎疫情漸趨平緩，希望透過警察節捐血活動，為目前血荒注入一股熱血，並藉此溫馨互動讓民眾知道警察除陽剛執法，更有為民服務的滿滿愛心，同時也向前來捐血民眾實施防詐騙及交通安全宣導。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言