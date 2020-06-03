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檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

號召捲袖捐血 東勢警200顆茶葉蛋大方送

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

為慶祝警察節，台中市警局東勢分局聯合和平分局、山城慈善會與台中捐血中心，今日在東勢國小前舉辦捐血活動，活動從6月3日上午9點30分至下午4點止，呼籲民眾踴躍參與，共襄盛舉。

捐血除可領取捐血中心準備的精美小禮品外，東勢分局也準備手機支架及200顆茶葉蛋送給參與捐血民眾。為號召更多警察同仁及民眾參與捐血活動，東勢分局分局長陳家銘率先挽袖捐血，許多員警及民眾紛紛響應，一同捐出自己的熱血，幫助有需要的人，讓今年的警察節意義非凡。

東勢分局分局長陳家銘表示，新冠肺炎疫情漸趨平緩，希望透過警察節捐血活動，為目前血荒注入一股熱血，並藉此溫馨互動讓民眾知道警察除陽剛執法，更有為民服務的滿滿愛心，同時也向前來捐血民眾實施防詐騙及交通安全宣導。

為號召更多警察同仁及民眾參與捐血活動，東勢分局分局長陳家銘率先挽袖捐血。圖／東勢分局提供
為號召更多警察同仁及民眾參與捐血活動，東勢分局分局長陳家銘率先挽袖捐血。圖／東勢分局提供
為慶祝警察節，台中市警局東勢分局聯合和平分局、山城慈善會與台中捐血中心，今日在東勢國小前舉辦捐血活動。圖／東勢分局提供
為慶祝警察節，台中市警局東勢分局聯合和平分局、山城慈善會與台中捐血中心，今日在東勢國小前舉辦捐血活動。圖／東勢分局提供

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