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台14線砂石車撞公車 10多名乘客受驚釀2傷
南投縣埔里鎮一輛砂石車今上午行經台14線埔霧公路約61.7K處附近，疑因未注意車前狀況，追撞前方準備停靠路旁載客的公車，車上乘客受到驚嚇，而砂石車司機因前胸部撞上方向盤、1名候車老婦嚇到跌倒釀2傷，所幸未釀嚴重傷亡。
警方調查，挨撞的南投客運公車是從仁愛鄉奥萬大搭載乘客要開往埔里市區，但今上午近9時行駛至台14線指標約61.7K處，駕駛偏右行駛準備停靠路邊站牌載客時，突然遭後方的砂石車追撞，造成砂石車車頭及公車車尾凹陷毀損。
而強大撞擊力除造成2車車體毀損，砂石車更將公車撞進對向車道，所幸對向來車及時煞停，才未釀嚴重傷亡；公車上10多名乘客受到驚嚇，1名候車老婦人也受驚跌倒受傷，砂石車司機則因胸部撞上方向盤，胸悶不適，2人送醫後無礙。
警方表示，事發當下，因砂石車、公車2輛大車佔用大部分車道，交通一度受阻，但目前已恢復正常車流，初步研判，砂石車疑未注意車前狀況，反應不及追撞公車，但詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
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